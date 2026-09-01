La Joaqui y J Rei respaldaron a Callejero Fino luego de que fuera detenido: "Fuerza"

La cantante evitó hacer consideraciones sobre la investigación judicial, pero publicó un mensaje con el que dejó en claro el vínculo que mantiene con Alvarenga y su intención de acompañarlo en este momento.

"Siempre siempre, nunca nunca. Desde chiquitos para siempre", expresó en sus redes sociales.

La frase despertó rápidamente la reacción de los seguidores de ambos músicos y se convirtió en una de las primeras manifestaciones públicas provenientes del círculo artístico de Callejero Fino desde que trascendió la noticia.

El mensaje de J. Rei mientras Callejero Fino continúa detenido

J. Rei también decidió expresarse luego de conocerse la situación de su amigo. El artista compartió una fotografía en la que aparece junto a Callejero Fino y agregó un breve mensaje: "Fuerza nata y familia".

Su publicación adquirió además relevancia porque, según la versión inicial sobre las circunstancias de la detención, Alvarenga se encontraba camino al festejo de cumpleaños de J. Rei cuando fue interceptado.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas se refirió específicamente al arma encontrada ni a las acusaciones que enfrenta el músico. Tanto La Joaqui como J. Rei optaron por limitar sus publicaciones a mensajes personales de apoyo.