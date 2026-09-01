La Joaqui y J Rei respaldaron a Callejero Fino luego de que fuera detenido: "Fuerza"
El músico permanece detenido y sin posibilidad de comunicarse en la Comisaría 4ª de Tigre, situada en la localidad de Benavídez.
La situación judicial de Callejero Fino continúa sin resolverse luego de su detención en el partido bonaerense de Tigre. El referente del RKT permanece alojado e incomunicado en una dependencia policial de Benavídez, mientras la investigación intenta determinar las circunstancias en las que apareció un arma dentro del vehículo en el que circulaba.
El músico, cuyo nombre completo es Simón Natanael Alvarenga, tuvo la posibilidad de brindar su versión de los hechos durante la tarde del lunes. Ante la Justicia, sostuvo que el arma encontrada durante el procedimiento policial no era de su propiedad.
Todo comenzó el domingo, cuando el vehículo en el que se trasladaba fue inspeccionado mientras circulaba sin patente por el partido de Tigre. Durante el procedimiento se encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.
A partir del hallazgo, Alvarenga quedó detenido y se abrió una causa en su contra. El cantante está acusado de portación ilegal de arma de guerra y suspensión de la numeración registral. Luego de escuchar su declaración, la Fiscalía decidió que por el momento no recupere la libertad. Callejero Fino continúa detenido e incomunicado en la Comisaría 4° de Tigre, situada en la localidad de Benavídez.
La Joaqui respaldó públicamente a Callejero Fino
Una de las primeras en reaccionar fue La Joaqui, amiga de Callejero Fino y una de sus colegas dentro de la escena del RKT.
La cantante evitó hacer consideraciones sobre la investigación judicial, pero publicó un mensaje con el que dejó en claro el vínculo que mantiene con Alvarenga y su intención de acompañarlo en este momento.
"Siempre siempre, nunca nunca. Desde chiquitos para siempre", expresó en sus redes sociales.
La frase despertó rápidamente la reacción de los seguidores de ambos músicos y se convirtió en una de las primeras manifestaciones públicas provenientes del círculo artístico de Callejero Fino desde que trascendió la noticia.
El mensaje de J. Rei mientras Callejero Fino continúa detenido
J. Rei también decidió expresarse luego de conocerse la situación de su amigo. El artista compartió una fotografía en la que aparece junto a Callejero Fino y agregó un breve mensaje: "Fuerza nata y familia".
Su publicación adquirió además relevancia porque, según la versión inicial sobre las circunstancias de la detención, Alvarenga se encontraba camino al festejo de cumpleaños de J. Rei cuando fue interceptado.
Hasta el momento, ninguno de los dos artistas se refirió específicamente al arma encontrada ni a las acusaciones que enfrenta el músico. Tanto La Joaqui como J. Rei optaron por limitar sus publicaciones a mensajes personales de apoyo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario