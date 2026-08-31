El comunicado que difundió la discográfica de Callejero Fino tras su detención

El pedido del entorno del cantante

Desde la discográfica remarcaron que no brindarían información que no hubiera sido confirmada oficialmente y pidieron respeto hacia el artista y su círculo familiar mientras continúa la investigación. “Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, expresaron.

El comunicado también buscó establecer una postura frente a la circulación de versiones en redes sociales. El equipo de Callejero Fino pidió a los medios, colegas y seguidores que eviten reproducir información que no haya sido corroborada.

El mensaje fue especialmente enfático en la necesidad de preservar a la familia del cantante mientras la Justicia intenta establecer las circunstancias exactas del procedimiento. “Mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”, solicitaron desde su entorno.

¿Qué puede pasar con la causa?

Por ahora, la investigación judicial continúa abierta y deberá determinar las circunstancias en las que el arma fue encontrada dentro de la camioneta. También será necesario establecer qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los detenidos y cómo continuará el proceso judicial.

La imputación por tenencia ilegal de arma de guerra constituye el eje de la investigación iniciada luego del procedimiento en Tigre. La Justicia deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar la situación procesal de los involucrados.