La pareja de Callejero Fino habló sobre la situación judicial del músico: "Sepan entender"

De esta manera, la joven confirmó que Callejero Fino se encuentra bien y que está cumpliendo con los requerimientos de la Justicia, aunque evitó brindar detalles sobre la investigación.

Además, dejó en claro que por el momento la familia no tiene previsto realizar declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Uno de los puntos que Jessica decidió remarcar estuvo relacionado con posibles estafas. Ante la repercusión del caso, pidió a sus seguidores que no entreguen dinero si alguien se contacta utilizando el nombre del cantante o de alguno de sus familiares.

“Nosotros no estamos pidiendo nada”, aclaró.

La advertencia se sumó a su pedido de comprensión hacia los periodistas que se encontraban en el lugar a la espera de novedades.

“En este momento no tenemos nada que decir, cuando haya que contar algo hablaremos”, sostuvo.

El primer mensaje de Jessica había llegado poco después de que trascendiera la detención. En aquella oportunidad, la joven compartió el comunicado de la compañía que representa al cantante, que solicitaba prudencia mientras avanzaba la investigación judicial.

Desde el entorno profesional de Callejero Fino habían señalado que el músico se encontraba “atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

También habían pedido a los medios, colegas y seguidores “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a él y, especialmente, a su familia en este momento”.

Ahora, con sus propias palabras, Jessica volvió a transmitir el mismo mensaje: Callejero Fino está bien y, por el momento, la familia eligió esperar antes de hablar públicamente sobre la causa.