La pareja de Callejero Fino habló sobre la situación judicial del músico: "Sepan entender"
Jessica Belén volvió a dejar un mensaje luego de la detención del cantante y contó cómo se encuentra mientras la Justicia avanza con la investigación.
Después de la detención de Callejero Fino en Tigre, Jessica Belén, su pareja, decidió utilizar sus redes sociales para llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por la situación del cantante. La joven primero compartió el comunicado difundido por el equipo del músico y luego publicó un mensaje propio en el que contó cómo se encuentra.
“Gracias a todos por las muestras de cariño y apoyo incondicional. Natanael está bien, su familia también. Ahora sí me voy a descansar, no doy más. Mañana será otro día”, expresó Jessica en medio de la repercusión que generó la noticia.
Pero este lunes por la tarde volvió a hablar y dio una nueva actualización sobre el momento que atraviesa su pareja. Esta vez, además de referirse al estado del cantante, pidió especial cuidado ante posibles pedidos de dinero realizados en nombre de la familia.
El mensaje de Jessica sobre Callejero Fino
A través de sus redes sociales, Jessica explicó que tanto ella como el entorno del artista decidieron mantenerse en silencio hasta contar con información concreta sobre la causa.
"Aviso por las dudas que si alguien llega a pedir plata a nombre de Natanael o de nuestra familia no pasen. Nosotros no estamos pidiendo nada. Les pedimos disculpas a la prensa que están presentes, en este momento no tenemos nada que decir, cuando haya que contar algo hablaremos. Sepan entender y disculpar la situación. Natanael está bien, cumpliendo con lo requerido por la justicia. Gracias", escribió.
De esta manera, la joven confirmó que Callejero Fino se encuentra bien y que está cumpliendo con los requerimientos de la Justicia, aunque evitó brindar detalles sobre la investigación.
Además, dejó en claro que por el momento la familia no tiene previsto realizar declaraciones públicas sobre lo ocurrido.
Uno de los puntos que Jessica decidió remarcar estuvo relacionado con posibles estafas. Ante la repercusión del caso, pidió a sus seguidores que no entreguen dinero si alguien se contacta utilizando el nombre del cantante o de alguno de sus familiares.
“Nosotros no estamos pidiendo nada”, aclaró.
La advertencia se sumó a su pedido de comprensión hacia los periodistas que se encontraban en el lugar a la espera de novedades.
“En este momento no tenemos nada que decir, cuando haya que contar algo hablaremos”, sostuvo.
El primer mensaje de Jessica había llegado poco después de que trascendiera la detención. En aquella oportunidad, la joven compartió el comunicado de la compañía que representa al cantante, que solicitaba prudencia mientras avanzaba la investigación judicial.
Desde el entorno profesional de Callejero Fino habían señalado que el músico se encontraba “atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.
También habían pedido a los medios, colegas y seguidores “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a él y, especialmente, a su familia en este momento”.
Ahora, con sus propias palabras, Jessica volvió a transmitir el mismo mensaje: Callejero Fino está bien y, por el momento, la familia eligió esperar antes de hablar públicamente sobre la causa.
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