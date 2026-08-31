Callejero Fino declaró y negó que el arma encontrada fuese suya: seguirá detenido
Simón Natanael Alvarenga, de 31 años, fue detenido en un control policial en la localidad bonaerense de Tigre, luego de que le encontraran una Glock calibre 40.
El referente del RKT, Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, prestó declaración indagatoria este lunes ante la Justicia tras ser aprehendido en un operativo de tránsito en el partido de Tigre, más precisamente en Villa La Ñata, donde las autoridades hallaron una pistola Glock calibre .40 en su camioneta.
Aunque en la audiencia el músico de 31 años negó que el arma encontrada en el vehículo en el que se trasladaba fuese suya, la fiscalía dispuso que siga detenido.
La versión de Callejero Fino y su situación judicial
Alvarenga compareció ante el fiscal Cosme Iribarren, del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de una causa donde se lo acusa de portación ilegal de arma de guerra y suspensión de la numeración registral. Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, el artista rechazó la imputación y negó categóricamente que la pistola Glock calibre .40 encontrada dentro de la camioneta sin chapa patente fuera de su pertenencia.
A pesar de sus declaraciones, el funcionario judicial resolvió que el músico continúe alojado en la Comisaría 4° de Tigre, ubicada en la localidad de Benavídez, bajo la condición de detenido e incomunicado.
Complicaciones en la defensa: Callejero Fino se quedó sin abogado
El panorama procesal para el cantante de RKT sumó un nuevo revés en las últimas horas, ya que se confirmó que se quedó sin patrocinio letrado en el expediente.
Mientras las autoridades judiciales definen los próximos pasos a seguir y analizan las pericias sobre la camioneta y el arma secuestrada, el entorno del músico busca acordar la incorporación de una nueva defensa técnica.
Cabe señalar que la portación ilegal de arma de guerra comprende una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que en principio no sería excarcelable.
Vale aclarar que este no es el primer traspié judicial de Callejero Fino. A los 20 años, el artista recibió una condena a seis años de cárcel en una causa por robo. Tras permanecer cinco meses tras las rejas en un penal, completó el resto de la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria con seguimiento por tobillera electrónica.
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