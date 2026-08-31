Callejero Fino declaró y negó que el arma encontrada fuese suya: seguirá detenido

Mientras las autoridades judiciales definen los próximos pasos a seguir y analizan las pericias sobre la camioneta y el arma secuestrada, el entorno del músico busca acordar la incorporación de una nueva defensa técnica.

Cabe señalar que la portación ilegal de arma de guerra comprende una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que en principio no sería excarcelable.

Vale aclarar que este no es el primer traspié judicial de Callejero Fino. A los 20 años, el artista recibió una condena a seis años de cárcel en una causa por robo. Tras permanecer cinco meses tras las rejas en un penal, completó el resto de la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria con seguimiento por tobillera electrónica.