La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 16 de agosto en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 16 de agosto a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 16 de agosto
Entre las figuras confirmadas se encuentra Raúl Lavié, ícono indiscutido del tango, cuya voz y presencia han marcado generaciones de amantes de la música ciudadana.
A su lado estará Silvia Fernández Barrio, periodista con una extensa carrera que hoy participa activamente como panelista televisiva, aportando su mirada sobre la actualidad y la vida pública.
También será parte Jey Mammón, conductor y músico que regresa a la televisión tras un período de ausencia, generando expectativa sobre sus próximos pasos profesionales y su visión del medio.
Completan la lista de invitados el actor Juan Gil Navarro, recordado por interpretaciones memorables tanto en televisión como en teatro, y Rocío Marengo, quien atraviesa un momento personal único al esperar a su primer hijo junto a Eduardo Fort.
