La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 30 de agosto en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 30 de agosto a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 30 de agosto
El primer invitado confirmado es Fredy Villarreal, actor y humorista que desde hace décadas forma parte de la televisión argentina. Reconocido por sus imitaciones y personajes en programas como ShowMatch, ha llevado su estilo también al teatro, consolidándose como uno de los comediantes más versátiles de la escena local.
También se suma Diego Cabot, periodista especializado en investigaciones profundas que marcaron la agenda pública. Sus trabajos revelaron causas judiciales resonantes y lo posicionaron como una de las voces más relevantes en el análisis de hechos de corrupción y transparencia institucional.
En la mesa también estará Jésica Bossi, periodista política que escribe en Infobae y participa en TN. Con una mirada enfocada en el escenario electoral y en el vínculo entre la dirigencia y la sociedad, su aporte buscará darle un tono de análisis a la cena televisiva.
Otra presencia destacada será la de Claribel Medina, actriz con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. De origen puertorriqueño, se radicó en Argentina donde protagonizó exitosas telenovelas y obras teatrales. En el último tiempo atravesó momentos difíciles vinculados a la salud de Pablo Alarcón, su expareja y padre de sus hijas.
Por último, Vanina Escudero completa la mesa. Bailarina, actriz y figura televisiva, actualmente forma parte de la obra Hermanos en Llamas, donde comparte escenario con Nito Artaza y Sergio Gonal. Su carrera la llevó de la danza al espectáculo integral, combinando talento y carisma.
