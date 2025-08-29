La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 30 de agosto en El Trece

También se suma Diego Cabot, periodista especializado en investigaciones profundas que marcaron la agenda pública. Sus trabajos revelaron causas judiciales resonantes y lo posicionaron como una de las voces más relevantes en el análisis de hechos de corrupción y transparencia institucional.

En la mesa también estará Jésica Bossi, periodista política que escribe en Infobae y participa en TN. Con una mirada enfocada en el escenario electoral y en el vínculo entre la dirigencia y la sociedad, su aporte buscará darle un tono de análisis a la cena televisiva.

Otra presencia destacada será la de Claribel Medina, actriz con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. De origen puertorriqueño, se radicó en Argentina donde protagonizó exitosas telenovelas y obras teatrales. En el último tiempo atravesó momentos difíciles vinculados a la salud de Pablo Alarcón, su expareja y padre de sus hijas.

Por último, Vanina Escudero completa la mesa. Bailarina, actriz y figura televisiva, actualmente forma parte de la obra Hermanos en Llamas, donde comparte escenario con Nito Artaza y Sergio Gonal. Su carrera la llevó de la danza al espectáculo integral, combinando talento y carisma.