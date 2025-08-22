La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 23 de agosto en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 16 de agosto a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 23 de agosto
Entre los invitados más destacados se encuentra el doctor Alberto Cormillot, líder del popular programa Cuestión de peso, quien aportará su mirada profesional sobre la alimentación y la salud, y Marixa Balli, conocida por su paso como panelista de LAM, que compartirá su experiencia en televisión y su visión del ambiente mediático actual.
La lista de invitados se completa con Karina Iavícoli, panelista de Intrusos, quien seguramente abordará temas de actualidad y farándula; el actor Nazareno Casero, reconocido por sus trabajos en cine y televisión; y Camila Dolabjian, periodista de trayectoria que sumará perspectiva sobre los hechos más relevantes de la actualidad argentina.
La combinación de perfiles promete un encuentro dinámico, donde la diversión, el análisis y la reflexión se entrelazarán. Mirtha, con más de cinco décadas en la televisión argentina, con su estilo único de conducción, combinando elegancia, firmeza y cercanía con los invitados, será la gran anfitriona de la noche.
