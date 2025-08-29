Mirtha Legrand se arrepintió de decirle "cornudo" a Nico Vázquez y lo llamó para disculparse: qué le dijo

“Mirtha Legrand llamó a Nicolás Vázquez, se comunicó después de esta situación, y le pidió disculpas. Nico Vázquez le dijo: ‘No importa, Mirtha, nunca me enojaría con usted’”, relató el periodista.

Lejos de cualquier enojo, el entorno de Vázquez confirmó que todo quedó en buenos términos. Incluso trascendió que Mirtha le propuso dos cosas: ir a verlo al teatro y le dijo que lo espera en su programa.