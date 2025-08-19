La nueva comedia romántica de Netflix que te hará creer de nuevo en el amor
Con humor, ternura y una historia inspiradora, esta película promete sacarte más de una sonrisa y devolverte la fe en el amor verdadero.
Las comedias románticas siempre encuentran su lugar en el corazón del público, y este nuevo estreno no es la excepción. En apenas unos días, se convirtió en una de las películas más reproducidas del catálogo gracias a su fórmula irresistible de romance y humor. Perfecta para un maratón de fin de semana, esta historia mezcla la frescura de un relato moderno con la dulzura de los clásicos del género.
Lo que más atrajo la atención es que no se trata de una trama predecible: su protagonista rompe moldes al ser una diseñadora que busca hacerse un lugar en un mundo competitivo, al tiempo que enfrenta los desafíos de la vida y el amor. La química entre los actores principales y el ritmo ligero de la narración convierten a esta propuesta en una de las más comentadas de agosto en Netflix.
Además, la crítica internacional ya destacó el valor de esta película, señalándola como una comedia romántica que logra equilibrar el humor con un mensaje positivo sobre la confianza y la autenticidad. Con una duración de apenas 1 hora y 24 minutos, es una opción ideal para quienes buscan entretenimiento fresco y sin vueltas.
De qué trata “Romance con estilo”
La historia sigue a Ella Richards (Jaicy Elliot), una aspirante a diseñadora de modas especializada en tallas grandes. Sus creaciones llaman la atención de Derek Colby (Benjamin Hollingsworth), un magnate editorial que decide apostar por sus diseños e incluirlos en su revista.
Lo que comienza como una oportunidad laboral pronto se transforma en una historia de conexión personal y romance. Entre risas, tropiezos y descubrimientos, la película plantea la pregunta: ¿puede el amor surgir en los lugares más inesperados?
Reparto de “Romance con estilo”
Jaicy Elliot como Ella Richards
Benjamin Hollingsworth como Derek Colby
Connie Manfredi como Katie
Jorja Cadence como Liza
Daylin Willis como Oscar
Laura Soltis como Claudia
Paul Essiembre como Roger Colby
Nadine Sanguyo como Jasmine
Sharon Crandall como Annie
Alex Poch-Goldin como Max
Tráiler de “Romance con estilo”
