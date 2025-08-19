Un estreno que te va a volar la cabeza: la película de Netflix con una historia que tiene todo

El atractivo principal está en la actuación de Vanessa Kirby, que ya venía consolidándose como una de las intérpretes más destacadas del cine internacional. A su lado, figuras como Jennifer Jason Leigh y Zack Gottsagen aportan profundidad a un relato que mezcla desesperación, sacrificio y la lucha por la supervivencia. La crítica no tardó en señalar que se trata de uno de los estrenos más potentes del 2025.