Un estreno que te va a volar la cabeza: la película de Netflix con una historia que tiene todo
Con una historia cargada de suspenso y drama, la película protagonizada por Vanessa Kirby ya está dando que hablar en todo el mundo.
En un año lleno de lanzamientos, pocas producciones lograron generar tanta expectativa como esta. La llegada de una nueva película británica, basada en una novela aclamada y con un elenco de primer nivel, sacudió al catálogo de Netflix y se posicionó de inmediato entre lo más visto.
El atractivo principal está en la actuación de Vanessa Kirby, que ya venía consolidándose como una de las intérpretes más destacadas del cine internacional. A su lado, figuras como Jennifer Jason Leigh y Zack Gottsagen aportan profundidad a un relato que mezcla desesperación, sacrificio y la lucha por la supervivencia. La crítica no tardó en señalar que se trata de uno de los estrenos más potentes del 2025.
Con una duración de 1 hora y 48 minutos, la película combina el ritmo del suspenso con la emotividad del drama familiar. Lo que empieza como una situación desesperada pronto se convierte en una verdadera carrera contrarreloj, donde la protagonista deberá enfrentar dilemas morales y un pasado oscuro que vuelve a acecharla.
De qué trata “La noche siempre llega”
La trama sigue a Lynette (Vanessa Kirby), una mujer que cuida de su hermano Kenny (Zack Gottsagen) y que está al borde de perderlo todo. Sin dinero, con una madre conflictiva y a punto de quedarse sin hogar, Lynette ve cómo su única esperanza de estabilidad se esfuma cuando su madre gasta los ahorros en un coche.
Desesperada, la protagonista se lanza a una odisea nocturna en Portland, tomando decisiones arriesgadas e incluso ilegales para recuperar lo perdido. A lo largo de esa noche, deberá enfrentarse a su oscuro pasado mientras lucha por un futuro donde su hermano y ella puedan finalmente estar a salvo.
Reparto de “La noche siempre llega”
- Vanessa Kirby como Lynette
- Jennifer Jason Leigh como Doreen
- Zack Gottsagen como Kenny
- Stephan James como Cody
- Julia Fox como Gloria
- Eli Roth como Blake
- Randall Park como Scott
- Michael Kelly como Tommy
- J. Claude Deering como David Claremont
- Dana Millican como Rebecca
Tráiler de “La noche siempre llega”
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario