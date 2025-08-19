Acción garantizada: la película de Netflix de menos de dos horas
Esta historia de comedia y acción es perfecta para maratonear en cualquier momento de la semana. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, compuesta por un amplio abanico de películas, series y documentales que se encargan de permitir que cada espectador pueda sumergirse en ellas por completo y vivir experiencias únicas y atrapantes.
Durante el último tiempo, las producciones de comedia y acción de esta plataforma conquistaron un gran territorio, consolidándose como las más elegidas por los usuarios. Uno de los films que más escaló es "Noche sin paz", dirigida por Tommy Wirkola.
Ambientada en Estados Unidos y con un elenco de primer nivel encabezado por David Harbour, esta película tiene una duración que ronda las dos horas. Por este motivo y por su historia con giros inesperados, es perfecta para verla en cualquier momento de la semana.
De qué trata “Noche sin paz”
La trama se sitúa en una Nochebuena que se torna sangrienta cuando una banda de criminales armados irrumpe en la casa de una familia millonaria para hacerse con su fortuna.
Lo que no imaginan es que, en medio del caos, un visitante inesperado cambiará las reglas del juego: Santa Claus, quien deja a un lado el traje bonachón para transformarse en un justiciero implacable que no piensa permitir que la celebración termine en tragedia.
Su gran historia se encarga de atrapar la atención de cualquier espectador, que se ve obnubilado por la intensa trama. Este film estadounidense llegó a la pantalla grande en el 2022, convirtiéndose en uno de los más taquilleros en su lanzamiento.
Reparto de “Noche sin paz”
- David Harbour como Santa
- John Leguizamo como Scrooge
- Beverly D'Angelo como Gertrude
- Alex Hassell como Jason
- Alexis Louder como Linda
- Edi Patterson como Alva
- Cam Gigandet como Morgan Steel
- Leah Brady como Trudy
- André Eriksen como Gingerbread
Tráiler de “Noche sin paz”
