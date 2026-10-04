La nueva vida de Verónica Varano a los 60, lejos de la TV: psicología y trabajo como instructora
El gran cambio de vida de la reconocida actriz, conductora y modelo. Los detalles en la nota.
A los 60 años, Verónica Varano atraviesa una etapa muy diferente a aquella que durante décadas la tuvo vinculada a la televisión, el modelaje y la actuación. Actualmente, su rutina está mucho más relacionada con la psicología, las actividades corporales y el contacto con la naturaleza, intereses que terminaron convirtiéndose también en parte de su vida profesional.
Aunque durante años fue una figura habitual de la pantalla chica, hoy su presentación pública prácticamente no hace referencia a aquella trayectoria. Basta con observar su perfil de Instagram para advertir el cambio: allí eligió destacar otras facetas que representan mejor el camino que decidió tomar en los últimos años.
La profesión que eligió Verónica Varano lejos de la televisión
En la descripción de su cuenta, Varano se presenta como licenciada en psicología e instructora matriculada. De esta manera, los títulos de actriz, modelo y conductora que durante mucho tiempo estuvieron asociados a su nombre dieron paso a las actividades que actualmente ocupan gran parte de su atención.
Su acercamiento definitivo a la psicología tuvo un momento clave durante la pandemia. El freno que significó aquel período le permitió concentrarse en una meta que tenía pendiente: completar su formación universitaria y recibirse de psicóloga.
Desde entonces, comenzó a construir una rutina alejada de la dinámica que había marcado sus años de mayor exposición mediática. El bienestar, el trabajo con otras personas y la búsqueda de herramientas para mejorar la calidad de vida adquirieron un protagonismo cada vez mayor.
Yoga facial y yoga fusión: las actividades que forman parte de su presente
El movimiento también se convirtió en uno de los pilares de esta nueva etapa. Varano utiliza sus redes sociales para compartir distintas propuestas vinculadas al cuidado corporal, entre ellas clases de yoga facial y yoga fusión.
Esta última práctica reúne herramientas del yoga tradicional con elementos provenientes del pilates y apunta a trabajar de manera conjunta el cuerpo y la mente. A través de clases online y abiertas, propone ejercicios y movimientos fluidos destinados a fortalecer el cuerpo y liberar las tensiones acumuladas durante la rutina cotidiana.
El yoga facial, en tanto, concentra el trabajo específicamente en el rostro. La propuesta incluye distintos ejercicios y la utilización de aceites esenciales, integrando el cuidado estético dentro de una mirada más amplia relacionada con el bienestar.
Cómo es la vida de Verónica Varano a los 60 años
Su presente también muestra una mayor conexión con actividades al aire libre y una búsqueda de hábitos más simples. Sin abandonar por completo la exposición que le permiten las redes sociales, la conductora eligió utilizarlas para mostrar intereses muy diferentes de aquellos que dominaron buena parte de su carrera.
Así, la psicología y su trabajo como instructora pasaron a ocupar el centro de una etapa en la que la televisión quedó en segundo plano. Más que continuar ligada exclusivamente a los roles con los que alcanzó popularidad, Varano decidió desarrollar otras inquietudes y orientar su actividad hacia disciplinas relacionadas con el bienestar físico y emocional.
A los 60 años, aquella figura asociada durante décadas a las cámaras transita un presente con otras prioridades. La formación profesional que completó durante la pandemia, las clases que brinda y su interés por el movimiento y la naturaleza terminaron delineando una rutina muy distinta a la que tuvo durante sus años frente a la televisión.
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