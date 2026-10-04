La nueva vida de Verónica Varano a los 60, lejos de la TV: psicología y trabajo como instructora

Yoga facial y yoga fusión: las actividades que forman parte de su presente

El movimiento también se convirtió en uno de los pilares de esta nueva etapa. Varano utiliza sus redes sociales para compartir distintas propuestas vinculadas al cuidado corporal, entre ellas clases de yoga facial y yoga fusión.

Esta última práctica reúne herramientas del yoga tradicional con elementos provenientes del pilates y apunta a trabajar de manera conjunta el cuerpo y la mente. A través de clases online y abiertas, propone ejercicios y movimientos fluidos destinados a fortalecer el cuerpo y liberar las tensiones acumuladas durante la rutina cotidiana.

El yoga facial, en tanto, concentra el trabajo específicamente en el rostro. La propuesta incluye distintos ejercicios y la utilización de aceites esenciales, integrando el cuidado estético dentro de una mirada más amplia relacionada con el bienestar.

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Su presente también muestra una mayor conexión con actividades al aire libre y una búsqueda de hábitos más simples. Sin abandonar por completo la exposición que le permiten las redes sociales, la conductora eligió utilizarlas para mostrar intereses muy diferentes de aquellos que dominaron buena parte de su carrera.

Así, la psicología y su trabajo como instructora pasaron a ocupar el centro de una etapa en la que la televisión quedó en segundo plano. Más que continuar ligada exclusivamente a los roles con los que alcanzó popularidad, Varano decidió desarrollar otras inquietudes y orientar su actividad hacia disciplinas relacionadas con el bienestar físico y emocional.

A los 60 años, aquella figura asociada durante décadas a las cámaras transita un presente con otras prioridades. La formación profesional que completó durante la pandemia, las clases que brinda y su interés por el movimiento y la naturaleza terminaron delineando una rutina muy distinta a la que tuvo durante sus años frente a la televisión.