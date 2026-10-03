Telefe dedició sacar del aire a PH, Podemos Hablar: los motivos

Con la mira puesta en el gran evento deportivo que paraliza al país y que sirve como antesala de la emotiva despedida de Lionel Messi, los fanáticos del clásico punto de encuentro deberán esperar al próximo fin de semana para volver a disfrutar de las tradicionales y filosas anécdotas del "punto de encuentro".

En cuanto al ciclo de entrevistas que conduce Andy, se espera que regrese el próximo fin de semana sin mayores modificaciones.