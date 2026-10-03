Telefe dedició sacar del aire a PH, Podemos Hablar: los motivos
El programa que conduce Andy Kusnetzoff no tiene pantalla este sábado por la noche en el canal de las pelotas por un motivo esperable.
Una ausencia sorpresiva sacudirá la pantalla chica este fin de semana y dejará con las manos vacías a los fieles seguidores de uno de los clásicos de la televisión. Es que Telefe dedició sacar del aire a PH, Podemos Hablar para este sábado.
Lejos de tratarse de una decisión de última hora por rating o de un cambio rotundo en la grilla, la señal decidió dar un volantazo obligado que dejará al ciclo sin su clásica emisión de sábado por la noche.
El motivo detrás de la ausencia de PH, Podemos Hablar en Telefe
La razón principal por la cual PH, Podemos Hablar no saldrá al aire este sábado responde pura y exclusivamente a una cuestión de peso mayor: el partido de la Selección Argentina.
El combinado comandado por Lionel Scaloni se medirá este mismo sábado frente a su par de Burkina Faso en un imponente amistoso internacional que se disputará en el estadio Monumental. Como es de público conocimiento, Telefe tiene a su cargo la transmisión oficial del encuentro de la "Albiceleste", copando la franja horaria estelar y obligando a reorganizar toda la programación del canal.
De esta manera, el despliegue televisivo comenzará muy temprano con la previa y se extenderá durante toda la noche: la transmisión oficial arrancará a las 20:15 y se prolongará hasta las 23:30 horas, bloque horario que habitualmente ocupa el programa conducido por Andy Kusnetzoff.
Con la mira puesta en el gran evento deportivo que paraliza al país y que sirve como antesala de la emotiva despedida de Lionel Messi, los fanáticos del clásico punto de encuentro deberán esperar al próximo fin de semana para volver a disfrutar de las tradicionales y filosas anécdotas del "punto de encuentro".
En cuanto al ciclo de entrevistas que conduce Andy, se espera que regrese el próximo fin de semana sin mayores modificaciones.
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