La película al estilo "Maxton Hall" que llega a Prime Video: de qué se trata "Love me Love me"

Con el estreno inminente de una nueva adaptación, los seguidores de James y Ruby encontrarán un nuevo refugio emocional que promete ser igual de adictivo, en especial porque también cuenta con la presencia de una de las actrices del drama basado en los libros de Mona Kasten: Andrea Ugo - Lin-. Todo esto, claro, mientras se estrena la temporada de Maxton Hall que, según distintos rumores y teniendo en cuenta el cronograma que mantuvo Prime Video con esta serie, podría ser lanzada este mismo 2026.