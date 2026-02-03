La película al estilo "Maxton Hall" que llega a Prime Video: de qué se trata "Love me Love me"
"Maxton Hall" es una de las producciones más exitosas de Prime Video, pero ahora llega una nueva historia para no extrañar a James y Ruby.
El éxito de Maxton Hall demostró que las audiencias globales están ávidas de historias donde el romance y el drama de clase se entrelazan con actuaciones sublimes como las de Damian Hardung y Harriet Herbig Matten. La química eléctrica entre sus protagonistas dejó un estándar difícil de igualar, pero la industria del streaming, en especial de plataformas como Prime Video, encontró en la literatura el combustible necesario para seguir alimentando esa llama.
Con el estreno inminente de una nueva adaptación, los seguidores de James y Ruby encontrarán un nuevo refugio emocional que promete ser igual de adictivo, en especial porque también cuenta con la presencia de una de las actrices del drama basado en los libros de Mona Kasten: Andrea Ugo - Lin-. Todo esto, claro, mientras se estrena la temporada de Maxton Hall que, según distintos rumores y teniendo en cuenta el cronograma que mantuvo Prime Video con esta serie, podría ser lanzada este mismo 2026.
Esta nueva producción no solo hereda el estilo visual sofisticado de sus antecesoras, sino que profundiza en la psicología de personajes que se debaten entre lo que la sociedad espera de ellos y sus deseos más oscuros. A continuación, te contamos todo sobre el estreno que planea adueñarse de las redes sociales.
Lo que debes saber sobre "Love me, love me", la nueva película de Prime Video
Fecha de estreno: 13 de febrero
Sinopsis oficial: Tras la muerte de su hermano, June se muda a Italia en busca de un nuevo comienzo. En su exclusiva escuela, se siente atraída por James, un chico carismático y problemático que participa en peleas clandestinas de MMA, pero comienza una relación con su mejor amigo Will, el estudiante ejemplar. A medida que las apariencias se desmoronan y salen a la luz secretos ocultos, June deberá enfrentarse a una decisión que pondrá a prueba sus sentimientos.
Tráiler oficial:
