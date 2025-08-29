La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 31 de agosto en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 17 de agosto, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor estará garantizado con la participación de Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Barby Franco Marcelo Ruiz Díaz, quienes harán reír a todos con sus ocurrencias. También, el trío Dos Más Uno aportará su toque musical, interpretando canciones que acompañarán la energía festiva del programa.
La cocina no podía faltar, y como siempre, las recetas más deliciosas estarán a cargo de los chefs Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón, quienes sorprenderán con sus platillos ideales para disfrutar en familia. Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte.
La edición también llega con rumores de cara al futuro: aunque Lizy y Leuco se consolidaron como conductores del ciclo, en 2026 la producción de Telefe evalúa un relanzamiento con Fer Dente como posible nuevo anfitrión.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 31 de agosto
Uno de los invitados destacados será Tiago PZK, referente de la escena urbana nacional e internacional. Tras su paso por La Voz Argentina como artista invitado, el cantante oriundo de Monte Grande se consolidó como una de las voces más influyentes de la música urbana latina. Con su estilo que mezcla rap, trap y baladas, llega a la Peña para desplegar su talento y conectar con el público en vivo.
También se suma Benjamín Amadeo, cantante, compositor y actor, quien inició su carrera en la televisión y luego se volcó de lleno a la música. Con varios discos editados y un estilo pop con tintes románticos, Amadeo viene consolidando su lugar en la industria musical argentina. Su presencia en el programa será la oportunidad de presentar nuevas canciones y repasar algunos de sus clásicos.
El cierre de la jornada estará a cargo de Luciano Pereyra, uno de los artistas más populares de la música romántica y folclórica de nuestro país. Con más de dos décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y un público fiel que lo acompaña en cada show, Pereyra traerá a la Peña un repertorio cargado de emoción, repasando tanto sus grandes éxitos como sus últimos lanzamientos.
