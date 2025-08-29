La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 31 de agosto en Telefe

La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 31 de agosto

Uno de los invitados destacados será Tiago PZK, referente de la escena urbana nacional e internacional. Tras su paso por La Voz Argentina como artista invitado, el cantante oriundo de Monte Grande se consolidó como una de las voces más influyentes de la música urbana latina. Con su estilo que mezcla rap, trap y baladas, llega a la Peña para desplegar su talento y conectar con el público en vivo.

También se suma Benjamín Amadeo, cantante, compositor y actor, quien inició su carrera en la televisión y luego se volcó de lleno a la música. Con varios discos editados y un estilo pop con tintes románticos, Amadeo viene consolidando su lugar en la industria musical argentina. Su presencia en el programa será la oportunidad de presentar nuevas canciones y repasar algunos de sus clásicos.

El cierre de la jornada estará a cargo de Luciano Pereyra, uno de los artistas más populares de la música romántica y folclórica de nuestro país. Con más de dos décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y un público fiel que lo acompaña en cada show, Pereyra traerá a la Peña un repertorio cargado de emoción, repasando tanto sus grandes éxitos como sus últimos lanzamientos.