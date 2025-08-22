La Peña de Morfi y un encuentro especial con La Voz Argentina: los invitados de este domingo

¿La Peña de Morfi tendrá cambios en la conducción para 2026?

En el programa "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve), Alejandro Castelo reveló que la productora de "La Peña de Morfi" considera un cambio de anfitriones para 2026. Según Castelo, "la productora siente que, como es un programa que necesita de bandas, no es lo mismo cuando el que te entrevista sabe mucho del tema, como era Gerardo Rozín...".

Aunque la producción está "conforme" con la labor de los actuales conductores, Diego Leuco y Lizy Tagliani, se busca "relanzar el programa en 2026". El periodista también afirmó que Fernando Dente, quien "está en carpeta" como posible reemplazo, podría liderar el programa solo o en compañía.

fer dente.jpg