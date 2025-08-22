La Peña de Morfi y un encuentro especial con La Voz Argentina: los invitados de este domingo
En una emisión verdaderamente especial, Lizy Tagliani y Diego Leuco recibirán a artistas de lujo. Enterate todos los detalles.
Este domingo 17 de agosto, desde las 12 del mediodía, vuelve la música y el sabor a la pantalla de Telefe con una nueva emisión de La Peña de Morfi. Lizy Tagliani y Diego Leuco conducirán nuevamente el programa, que contará con la presencia de destacadas figuras de la música, con un repertorio variado que irá desde clásicos hasta los hits del momento.
Los invitados de La Peña de Morfi para este domingo 24 de agosto
La novedad de este domingo es que La Peña contará con la presencia de los coaches de La Voz Argentina, el exitoso ciclo del canal de las pelotas, que comienza a entrar en instancias más avanzadas, a la espera de una final que tendrá todos los condimentos.
El show musical empezará con Luck Ra, que pondrá a todos a bailar al ritmo del cuarteto. Para celebrar el Día Mundial del Folklore, el legendario Chaqueño Palavecino llenará el estudio de su pasión y tradición musical. Finalmente, el cierre de oro estará a cargo de Miranda! que, con su energía y sus éxitos, armarán una verdadera fiesta.
Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería.
¿La Peña de Morfi tendrá cambios en la conducción para 2026?
En el programa "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve), Alejandro Castelo reveló que la productora de "La Peña de Morfi" considera un cambio de anfitriones para 2026. Según Castelo, "la productora siente que, como es un programa que necesita de bandas, no es lo mismo cuando el que te entrevista sabe mucho del tema, como era Gerardo Rozín...".
Aunque la producción está "conforme" con la labor de los actuales conductores, Diego Leuco y Lizy Tagliani, se busca "relanzar el programa en 2026". El periodista también afirmó que Fernando Dente, quien "está en carpeta" como posible reemplazo, podría liderar el programa solo o en compañía.
