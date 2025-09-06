La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 7 de septiembre en Telefe
Lizy Tagliani y Diego Leuco vuelven a encabezar un programa que será un verdadero festival para los sentidos: música en vivo y una variada oferta gastronómica.
La Peña de Morfi volverá a emitirse este domingo 7 de septiembre por la pantalla de Telefe, desde las 12 del mediodía, prometiendo una jornada repleta de música y buena gastronomía. Conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo más popular de la televisión argentina presentará un espectáculo musical con destacadas figuras del momento, abarcando diferentes géneros.
El humor tendrá su espacio con las actuaciones de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz
En tanto, las recetas más apetitosas serán preparadas por los chefs Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, mientras que Ariel Rodríguez se encargará de las noticias deportivas.
En lo que respecta al futuro del programa, a pesar de la buena recepción de la dupla actual de conductores, hay rumores que indican que Telefe evalúa un posible relanzamiento para 2026, con el nombre de Fer Dente sonando como un fuerte candidato para la conducción.
¡Enterate quiénes son los invitados de este domingo!
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 7 de septiembre
Uno de los invitados de lujo será Valentino Merlo, quien ya es reconocido como una de las jóvenes promesas de la música argentina, conocido por su estilo que fusiona la cumbia y el cuarteto. Originario de Rosario, se hizo viral a una temprana edad gracias a videos caseros donde interpretaba covers de artistas como Selena y Damas Gratis.
Al talento de Valentino, se le sumará Juan Fuentes, el talentoso folclorista originario de Salta que ganó reconocimiento como solista después de ser el vocalista del popular grupo Los Huayra.
También, estará presente Ángela Torres presentando su último disco "No me Olvides". La actriz y cantante asistirá a La Peña de Morfi con todo el carisma que la caracteriza y hablará de todo, en medio de la fuerte polémica de esta semana con su expareja Rusherking.
Finalmente, el ciclo de Telefe contará con la presencia de Emanero, quien se ha convertido en una gran figura de la música urbana y popular.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario