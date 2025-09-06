La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 7 de septiembre en Telefe

la peña de morfi.jpg

La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 7 de septiembre

Uno de los invitados de lujo será Valentino Merlo, quien ya es reconocido como una de las jóvenes promesas de la música argentina, conocido por su estilo que fusiona la cumbia y el cuarteto. Originario de Rosario, se hizo viral a una temprana edad gracias a videos caseros donde interpretaba covers de artistas como Selena y Damas Gratis.

Valentino Merlo

Al talento de Valentino, se le sumará Juan Fuentes, el talentoso folclorista originario de Salta que ganó reconocimiento como solista después de ser el vocalista del popular grupo Los Huayra.

También, estará presente Ángela Torres presentando su último disco "No me Olvides". La actriz y cantante asistirá a La Peña de Morfi con todo el carisma que la caracteriza y hablará de todo, en medio de la fuerte polémica de esta semana con su expareja Rusherking.

angela torres

Finalmente, el ciclo de Telefe contará con la presencia de Emanero, quien se ha convertido en una gran figura de la música urbana y popular.

