La reacción de Graciela Alfano ante la confesión de infidelidad de Gimena Accardi
La ex vedette se identificó con la actriz y destacó con orgullo haber sido una de las primeras en hablar abiertamente sobre el ser infiel.
Graciela Alfano no solo se dedicó a ponerse del lado de la China Suarez en medio del WandaGate, sino que en esta oportunidad volvió a captar la atención mediática al opinar sin filtros sobre la reciente confesión de infidelidad de Gimena Accardi en el steaming de OLGA que es donde trabaja. Con su estilo directo, la rubia celebró la sinceridad de la actriz y recordó sus propias declaraciones sobre el tema.
La ex vedette Graciela Alfano no dudó en calificar como “fabuloso” que Accardi haya revelado a viva voz su infidelidad hacia Nicolás Vázquez tras su separación luego de 18 años de amor. Además, se mostró orgullosa de haberse anticipado en hablar públicamente sobre sus propios deslices amorosos.
Luego de que Accardi contara que había tenido un encuentro íntimo con otra persona durante su relación con Vázquez, varias figuras del mundo del espectáculo opinaron al respecto. Entre ellas, Alfano sostuvo: “Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima, me parece fabuloso”.
La conversación también abrió paso a una reflexión sobre las diferencias de percepción según el género al momento de confesar una infidelidad: “Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021 y me parece que está todo bárbaro”.
A lo que se refiere “Grace” es a una entrevista de hace cuatro años, cuando habló sobre su vínculo con Rodrigo Bueno a principios de los 2000. En ese momento, expresó: “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola. No es que estuviera con alguien. La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita, yo abro mi corazón”.
Finalmente, Alfano cerró con una actualización sobre su presente sentimental: “En 2021 dije que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad".
Fin del amor: Nico Vázquez y Gime Accardi firmaron el divorcio tras 18 años juntos
Pese a tratarse de la disolución legal de su unión, el trámite sorprendió al abogado interviniente por el clima emotivo y cordial en el que se realizó.
Después de casi dos décadas de compartir una vida juntos, los actores Nico Vázquez y Gime Accardi pusieron punto final a su matrimonio. La separación formal se concretó este jueves por la mañana, en un trámite que llamó la atención incluso del propio abogado que los asistió durante el proceso, debido al clima inusual en el que se desarrolló.
“Se firmó hoy a la mañana, fueron juntos, estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, reveló una fuente cercana a la pareja, destacando que, a pesar de la formalidad legal del momento, la emotividad estuvo presente en cada instante.
Según trascendió, el encuentro se llevó a cabo de manera cordial, sin tensiones ni reclamos, algo poco común en divorcios de figuras públicas con trayectorias tan largas y conocidas.
La decisión de poner fin al vínculo matrimonial no se tomó a la ligera. Nicolás y Gimena, que compartieron 18 años de vida juntos, mostraron que era posible cerrar un capítulo tan importante desde el respeto mutuo y el diálogo.
“Ellos van a seguir siendo familia, se van a seguir queriendo. No como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, todo cerrado y sin ningún problema”, aseguró la fuente, subrayando que la pareja mantiene intacta su relación desde otro lugar, priorizando la comunicación y el afecto incluso después de la separación.
Durante estos años, Vázquez y Accardi construyeron no solo una relación sentimental, sino también una complicidad profesional, con múltiples proyectos televisivos y teatrales que los consolidaron como una de las parejas más reconocidas del ambiente artístico argentino.
El divorcio, lejos de convertirse en un conflicto mediático, evidencia que es posible transitar la ruptura con madurez, priorizando el bienestar personal y familiar por encima de las diferencias que puedan haber surgido a lo largo del tiempo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario