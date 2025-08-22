La reacción de Graciela Alfano ante la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

Finalmente, Alfano cerró con una actualización sobre su presente sentimental: “En 2021 dije que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad".

Fin del amor: Nico Vázquez y Gime Accardi firmaron el divorcio tras 18 años juntos

Pese a tratarse de la disolución legal de su unión, el trámite sorprendió al abogado interviniente por el clima emotivo y cordial en el que se realizó.

Después de casi dos décadas de compartir una vida juntos, los actores Nico Vázquez y Gime Accardi pusieron punto final a su matrimonio. La separación formal se concretó este jueves por la mañana, en un trámite que llamó la atención incluso del propio abogado que los asistió durante el proceso, debido al clima inusual en el que se desarrolló.

“Se firmó hoy a la mañana, fueron juntos, estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, reveló una fuente cercana a la pareja, destacando que, a pesar de la formalidad legal del momento, la emotividad estuvo presente en cada instante.

Según trascendió, el encuentro se llevó a cabo de manera cordial, sin tensiones ni reclamos, algo poco común en divorcios de figuras públicas con trayectorias tan largas y conocidas.

La decisión de poner fin al vínculo matrimonial no se tomó a la ligera. Nicolás y Gimena, que compartieron 18 años de vida juntos, mostraron que era posible cerrar un capítulo tan importante desde el respeto mutuo y el diálogo.

“Ellos van a seguir siendo familia, se van a seguir queriendo. No como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, todo cerrado y sin ningún problema”, aseguró la fuente, subrayando que la pareja mantiene intacta su relación desde otro lugar, priorizando la comunicación y el afecto incluso después de la separación.

Durante estos años, Vázquez y Accardi construyeron no solo una relación sentimental, sino también una complicidad profesional, con múltiples proyectos televisivos y teatrales que los consolidaron como una de las parejas más reconocidas del ambiente artístico argentino.

El divorcio, lejos de convertirse en un conflicto mediático, evidencia que es posible transitar la ruptura con madurez, priorizando el bienestar personal y familiar por encima de las diferencias que puedan haber surgido a lo largo del tiempo.