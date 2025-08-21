La Voz Argentina anunció "Los Playoffs": cuándo empieza y en qué consiste

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Para acompañar a los jurados en el entrenamiento de los concursantes, en esta etapa se sumarán nuevos referentes de la música actual. Juanes junto a Soledad, Tiago PZK con Miranda!, Joaquín Levinton acompañando a Lali, y La K’onga junto a Luck Ra serán co-coaches, brindando consejos a los artistas durante los ensayos previos a su performance.

De esta manera, este domingo dará inicio a la nueva etapa del certamen del momento. El reality se puede ver por Telefe de domingo a viernes, a excepción de este jueves 21 de agosto en el que se interrumpió su emisión por la transmisión del partido de River por la Copa Libertadores.