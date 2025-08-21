La Voz Argentina anunció "Los Playoffs": cuándo empieza y en qué consiste
El reality de canto se prepara para su inminente nueva etapa que promete ser tan emocionante como infartante.
En pleno éxito de los "Knockouts", con muy buenas cifras de rating para Telefe, La Voz Argentina se prepara para el comienzo de "Los Playoffs", una nueva etapa en la que el público podrá votar a sus participantes preferidos.
Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coaches, desde este domingo regresarán al escenario todos los talentos que superaron "Los Knockouts" para seguir su camino dentro de la competencia.
De esta manera, el viernes será la última gala en los que dos participantes de un mismo team se enfrentan mano a mano por un lugar en la próxima instancia del reality de canto.
En qué consisten "Los Playoffs" de La Voz Argentina
En "Los Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.
De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.
Para acompañar a los jurados en el entrenamiento de los concursantes, en esta etapa se sumarán nuevos referentes de la música actual. Juanes junto a Soledad, Tiago PZK con Miranda!, Joaquín Levinton acompañando a Lali, y La K’onga junto a Luck Ra serán co-coaches, brindando consejos a los artistas durante los ensayos previos a su performance.
De esta manera, este domingo dará inicio a la nueva etapa del certamen del momento. El reality se puede ver por Telefe de domingo a viernes, a excepción de este jueves 21 de agosto en el que se interrumpió su emisión por la transmisión del partido de River por la Copa Libertadores.
