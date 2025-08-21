Éxito total en el teatro: Marcelo Arce celebró los 50 años de "Rapsodia Bohemia" de Queen
El artista brilló en una sala llena, durante la única función del espectáculo con el que homenajeó la mítica canción.
En una noche inolvidable, el Teatro Astral se colmó de público para disfrutar de la única función del espectáculo con el que Marcelo Arce celebró los 50 años de la legendaria Rapsodia Bohemia de Queen.
Con su característico estilo, Arce recorrió la historia, los secretos de grabación y el verdadero sentido de la obra más icónica de Freddie Mercury. Fragmentos inéditos, versiones sinfónicas, rarezas y la emoción de clásicos como Love of My Life, We Will Rock You y Barcelona hicieron vibrar a la sala.
El público ovacionó de pie, en una velada que combinó música, imágenes en pantalla gigante y la pasión inagotable de Marcelo Arce, quien además festeja sus 50 años junto a la música.
"Ahora cumple ¡50 años! Y sigue dando lección. Y polémica. Y emoción. Su estructura es sencillamente perfecta. Armada como el mejor 'clásico'. Y lo demostraremos, por ejemplo, escuchando un fragmento de cada uno de los 16 canales por separado. ¡Así se grabó! Luego se 'pegaron'", había anticipado Arce.
El artista ahora prepara su próximo show: el lunes 15 de septiembre con "MOZART Y LENNON".
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario