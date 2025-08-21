Fuerte denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Hubo mucha violencia física y sexual"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1958686431611703544&partner=&hide_thread=false NO HAY TREGUA: WANDA NARA VOLVIÓ A HABLAR DE MALTRATO SUFRIDO CON MAURO ICARDI



La China Suárez habló tras los rumores de embarazo y le respondió a Wanda Nara: "No está en..."

La actriz rompió el silencio y Luis Ventura fue quien lo dio a conocer su palabra en A la Tarde. Qué dijo.

Tras la ola de rumores desatada por Wanda Nara este jueves cuando habló con Puro Show, la China Suárez salió al cruce y aclaró su situación personal al momento con su pareja, Mauro Icardi. La actriz desmintió estar embarazada y fue contundente al respecto.

“No solo no estoy embarazada, sino que no está en nuestro plan inmediato”, expresó en un mensaje que fue difundido por Luis Ventura al aire de A la tarde.