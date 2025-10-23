La reacción de Juan Martín del Potro a los rumores sobre su presunta paternidad
El extenista argentino negó rotundamente que vaya a ser padre y aseguró que nunca tuvo vínculo con Agustina Meuzzi, la persona señalada como su supuesta pareja.
Horas después de que las redes sociales se revolucionaran con la noticia de que sería padre por primera vez, Juan Martín del Potro rompió el silencio para aclarar la situación. A través de su cuenta oficial de X, el extenista desmintió categóricamente los rumores sobre una presunta paternidad y negó conocer a la mujer con la que lo habían vinculado sentimentalmente.
"Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá. Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!! Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos", posteó en su cuenta oficial.
El tandilense fue directo en su mensaje poniendo fin a una ola de especulaciones que había ocupado portales y programas de televisión durante todo el día. Además, remarcó que no tiene relación alguna con Agustina Meuzzi, la empresaria chaqueña que varios medios habían mencionado como su pareja y futura madre de su hijo.
La contundente desmentida de Del Potro llegó después de que circularan en redes sociales supuestas capturas de publicaciones de Instagram atribuidas tanto a él como a su hermana Julieta, en las que se veían fotos de una mujer embarazada y mensajes alusivos al Día de la Madre. Sin embargo, el exdeportista aseguró que esas publicaciones eran falsas y que él nunca compartió ese tipo de contenido.
La noticia había sido replicada por distintos medios y confirmada inicialmente por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece). Méndez sostuvo que se trataba de una primicia basada en mensajes privados y publicaciones que, supuestamente, provenían de cuentas vinculadas a Del Potro.
Sin embargo, tras el mensaje público del extenista, el propio periodista salió a rectificarse en vivo. En su descargo, Méndez explicó que fue contactado directamente por Del Potro, quien le pidió que aclarara que la información era falsa. “Juan Martín me llamó personalmente. Me dijo que no conoce a Agustina Meuzzi y que nunca existió ningún posteo suyo al respecto”, contó el periodista.
Además, Méndez reveló un detalle llamativo que alimentó las sospechas sobre el origen del rumor: la cuenta de Instagram desde la que supuestamente se habían publicado las fotos, identificada como @sirenadefuegoo, fue eliminada poco después de que la historia comenzara a viralizarse.
