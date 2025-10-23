La reacción de Juan Martín del Potro a los rumores sobre su presunta paternidad

image

Sin embargo, tras el mensaje público del extenista, el propio periodista salió a rectificarse en vivo. En su descargo, Méndez explicó que fue contactado directamente por Del Potro, quien le pidió que aclarara que la información era falsa. “Juan Martín me llamó personalmente. Me dijo que no conoce a Agustina Meuzzi y que nunca existió ningún posteo suyo al respecto”, contó el periodista.

Además, Méndez reveló un detalle llamativo que alimentó las sospechas sobre el origen del rumor: la cuenta de Instagram desde la que supuestamente se habían publicado las fotos, identificada como @sirenadefuegoo, fue eliminada poco después de que la historia comenzara a viralizarse.