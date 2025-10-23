La madre de Lourdes Fernández hizo un alarmante relato: "Vino toda golpeada"

El documento legal señalaba situaciones de maltrato emocional y físico. “Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, se había leído del escrito.

En la denuncia, Lourdes también había mencionado que logró acceder al celular de su expareja, donde había encontrado mensajes comprometedores con otras mujeres. En ese período, la artista había dado a conocer una fotografía en la que se la veía con moretones en el rostro y había manifestado públicamente: “El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”.