El fuerte descargo de Camilota tras las críticas que recibió por irse de spa con una amiga

Luego profundizó con un descargo más extenso, donde defendió la necesidad de cuidar su salud mental tras semanas de tensión y angustia: “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”.

También apuntó contra el juicio fácil en redes: “A veces la gente juzga sin saber. Nadie imagina lo que uno carga ni lo que necesita para seguir adelante. No fue un lujo, fue un respiro”. Sobre el cierre, dejó una reflexión sincera y sin filtros sobre su presente emocional: “Estoy pasando por un momento personal, no la estoy pasando bien, pero sigo en pie. No todo lo que se muestra es color de rosa, y aun así sigo intentando sanar”.

