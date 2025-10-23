El fuerte descargo de Camilota tras las críticas que recibió por irse de spa con una amiga
La influencer aclaró que su momento de descanso no implicó usar las donaciones recaudadas para los gastos médicos de su hermano Thiago Medina y defendió la importancia del autocuidado.
En medio del alivio que significó la evolución médica de Thiago Medina, su hermana Camila Deniz -más conocida en redes como Camilota- volvió a verse envuelta en el centro de la polémica. Tras semanas de sobresaltos, trámites médicos y desvelo por el accidente en moto del exparticipante de Gran Hermano 2022, la influencer aprovechó un breve respiro y decidió tomarse un día de relax en un spa junto a una amiga.
Asimismo, compartió el momento en sus redes sociales con una foto que la mostraba en bata, debajo de una sombrilla, con un mate y una bandeja de frutas, acompañada de la frase “Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí”. Lo que parecía ser un intento de reencontrarse con cierta calma terminó desatando una lluvia de cuestionamientos.
En pocas horas, los comentarios estallaron y las críticas se multiplicaron con fuerza, poniendo el foco en el dinero recaudado durante la internación del joven. Varios usuarios insinuaron que ese día de descanso habría sido financiado con los aportes solidarios destinados a cubrir gastos médicos.
“¿Cómo paga eso?”; “¿No tenía plata para viajar al hospital y ahora tiene para esto?”; “Usaron lo que donaron”; “No donen más plata porque se aviva”; “Lucraste con tu hermano”, fueron algunos de los mensajes más lapidarios que inundaron la publicación y dieron combustible al debate digital.
Ante la escalada de acusaciones, Camilota salió rápidamente a dar su versión a través de sus historias de Instagram. Primero, compartió una selfie con semblante serio y un breve texto que buscó poner paños fríos frente al hostigamiento: “Si supieran cómo estoy y me siento y lo que estoy atravesando. No todo es color de rosa”, expresó, dejando entrever que la aparente tranquilidad de una foto no reflejaba la carga emocional que venía soportando.
Luego profundizó con un descargo más extenso, donde defendió la necesidad de cuidar su salud mental tras semanas de tensión y angustia: “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”.
También apuntó contra el juicio fácil en redes: “A veces la gente juzga sin saber. Nadie imagina lo que uno carga ni lo que necesita para seguir adelante. No fue un lujo, fue un respiro”. Sobre el cierre, dejó una reflexión sincera y sin filtros sobre su presente emocional: “Estoy pasando por un momento personal, no la estoy pasando bien, pero sigo en pie. No todo lo que se muestra es color de rosa, y aun así sigo intentando sanar”.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario