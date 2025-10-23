Lissa Vera se descompensó en vivo tras denunciar al ex de Lourdes Fernández

lisa descompensada

La periodista Villalba añadió detalles delicados que la artista confió a la producción: “También nos dijo que le llamó la atención las anginas de Lourdes y dio a entender que esa tomada de garganta podría ser síntoma de un ahorcamiento por parte de él”.

El desborde emocional de Lissa fue extremo. La periodista explicó que “cuando la vio tan quebrada, su abogado la hizo entrar a Tribunales porque no podía hablar, estaba llorando, tuvo que apoyarse en un árbol y le acercaron una gaseosa, parece que le bajó la presión”. La cantante no pudo continuar dando declaraciones a la prensa y necesitó ser asistida y contenida antes de retomar el trámite judicial.

Este cuadro de crisis puso de manifiesto el alto grado de nerviosismo, miedo y estrés que afecta al círculo íntimo de Lourdes, especialmente ante la hipótesis de violencia de género ejercida por el examigo cercano y exnovio de la cantante.

En paralelo a la denuncia de Lissa, la propia cantante utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación y expresar su preocupación. “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella. En este momento, nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la Justicia”, escribió en una historia de Instagram.

El origen de la angustia había comenzado horas antes, cuando Mabel López, madre de Lourdes, denunció formalmente la desaparición tras perder contacto con su hija desde el 4 de octubre. La consulta presentada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal fue canalizada por la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, activando un protocolo de búsqueda inmediata.

En ese clima de especulación, Lourdes reapareció en redes sociales con un video. “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremenda, tremenda. Me ha tocado malísimo,” explicó, visiblemente molesta por la magnitud del revuelo. Insistió en su buen estado: “Bueno, gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”. Su objetivo fue minimizar la gravedad de la situación, a pesar de la angustia de su entorno.