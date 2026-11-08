La revelación de Hernán Drago sobre Xuxa: lo ayudó a superar el bullying por ser "gordito"

Posteriormente, la conversación derivó hacia aquellas personalidades que no se sentían cómodas con su imagen corporal y decidieron accionar un cambio. Drago volvió al frente y reflexionó sobre el giro radical que dio su vida a partir de los 14 o 15 años, etapa en la que padecía casi 25 kilos de más, falta de aire y mucha desinformación, llegando incluso a salir a correr en silencio con film de cocina en el abdomen creyendo que quemaría grasa más rápido.

"No quiero sufrir más": el giro 180° de Hernán Drago por su sobrepeso



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Reflexionando sobre aquel quiebre interior y la posterior transformación que lo llevó a dedicarse al modelaje internacional durante más de tres décadas, la figura televisiva expuso: “A mí ese gordito me enseñó todo y hoy lo digo con el diario de mañana, que giró 180 grados, porque todavía con 51 años, si se quiere literal pero yo lo miro más metafóricamente, imaginate lo que hice al respecto. A mí me dio una vida esa decisión que tomé en aquel momento, que es ‘hasta acá, no quiero sufrir más’”.

En esa misma línea, el invitado analizó las secuelas psicológicas que perduran en su cotidianeidad a pesar del paso del tiempo y del éxito profesional: “Y hoy, 35 años después, sigo siendo modelo de calzoncillos, entonces hay una cosa psicológica. Hice muchas cosas, primero la decisión, me cansé”. A su vez, reveló la angustia que atravesó en silencio sin poder verbalizarlo con su entorno ni con los profesionales médicos que intentaban ayudarlo: “Yo no lo podía verbalizar. Me han mandado a nutricionistas y no entendían cómo yo no bajaba de peso, la respuesta era muy sencilla pero distante a lo que ellos creían, yo escondía comida en la cama”.

Finalmente, el modelo dejó una firme reflexión sobre el doble discurso estético que impera en los vínculos sociales tras comprobar cómo mutó el trato de la gente cuando modificó su estructura física: “Yo lo hacía en silencio, no lo hablaba con nadie, pasaba por dentro la procesión. Y también tengo el recuerdo de poner excusas, pero contrarias a la otra. Le daban en silencio un año, hasta que el espejo empezó a devolver otra imagen. Hoy que tengo la posibilidad de verbalizarlo y contarlo en un programa de televisión, me enseñó todo, pero lo más fuerte que siento que me enseñó es que hay mucha hipocresía del otro lado, porque la misma gente que te dice ‘lo importante es el corazón’, yo siempre tuve el mismo corazón, pero cuando mi imagen cambió me empezaron a tratar distinto. Entonces hay que hacer un trabajo ahí, la gente te trata por cómo te ve”, cerró de manera tajante.