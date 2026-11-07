Juanse se reencontró con Ronnie Wood tras su histórico show en Buenos Aires y le dedicó unas palabras

Wood comenzó su presentación con “It´s only rock and roll (But I like it)" y ofreció un recital de dos horas en el que recorrió diferentes momentos de su carrera. Hubo canciones de su etapa con Faces y The Rolling Stones, material de su recorrido solista y composiciones que marcaron su identidad dentro del blues y el rock británico.

Entre los temas vinculados a los Stones sonaron “Hey negrita”, “Can’t you hear me knocking” y “Country honk”, además de referencias a “(I can’t get no) Satisfaction” y “Black Limousine”. También hubo espacio para clásicos de la banda que compartió con Rod Stewart, como “Oh la la” y “Stay with me”, y canciones de su etapa individual, entre ellas “Mystifies me” y “I can feel the fire”.

La admiración de Juanse por Ronnie Wood

El vínculo entre ambos músicos no se limita a la fotografía que compartieron después del recital. Juanse siempre manifestó su admiración por el guitarrista y, antes de su llegada a la Argentina, había destacado especialmente su importancia dentro de la historia del rock.

“Uno de los compositores y guitarristas más importantes del rock and roll”, fue la manera en la que el líder de los Ratones Paranoicos definió a Wood. También hizo referencia a sus comienzos en la escena musical británica de los años sesenta y a la relación que mantenía con otros grandes nombres de aquella generación.

“Viene de lejos, Wood, Jimmy Page, Jeff Beck, Steve Winwood vivían juntos de adolescentes, y ya eran músicos de sesión”, relató Juanse al recordar los primeros pasos de aquellos artistas, varios de los cuales participaron en canciones que se convirtieron en éxitos durante esa década sin aparecer necesariamente en los créditos.

Al hablar específicamente de su compañero de escenario, el argentino también destacó sus cualidades musicales y creativas. “Ronnie es un experto en diseñar y además un gran compositor”, explicó.

En aquella conversación también recordó una particular coincidencia que lo une con Wood y con Charlie Watts, el histórico baterista de los Rolling Stones. “Ronnie nació el 1° de junio, Charlie Watts el 2, y yo el 3, y tenemos una foto en orden de calendario”, contó.

Por último, Juanse dejó una definición que resume el respeto que siente por la trayectoria del británico: “Es un artista que nunca se traicionó, estilísticamente podría haber hecho cualquier cosa, y nunca se apartó del sistema del rock and roll puro”.