El Pollo Vignolo reveló el insólito mito sobre su mano y contó cómo reaccionaba ante los rumores

La situación provocó nuevas risas en el estudio. Agustín Rada Aristarán, uno de los integrantes del programa y reconocido por sus conocimientos de magia, intervino con una ocurrencia: “Es de goma”. Sin embargo, Vignolo tenía una interpretación mucho más concreta sobre aquella actitud: “El tipo quería ver si tenía los dedos”, sentenció.

En otro momento, Pergolini quiso saber cómo había tomado el periodista semejante repercusión. “¿Cuando lo leías, te causaba gracia?”, le preguntó. La respuesta dejó en evidencia que, aunque el rumor lo había perseguido durante bastante tiempo, también había encontrado una manera de divertirse con él. “Me volvía loco, me causaba gracia y lo sostenía”, reconoció.

La historia tampoco terminaba fuera de cámara. En ESPN, donde el mito había comenzado a tomar fuerza, sus compañeros aprovechaban cada oportunidad para bromear con él. Con Oscar Ruggeri como uno de los principales responsables, Vignolo recordó las cargadas que recibía durante las transmisiones: “Ellos me dicen ‘Perro Verde’, porque soy raro. Y Oscar me gritaba ‘dale, Perro Verde, mostrá los dedos’”.

El origen del apodo

La anécdota permitió conocer otro costado del periodista, que hasta entonces había mantenido en un ámbito más privado el sobrenombre que le habían puesto sus compañeros de trabajo. Aunque para el público es conocido como El Pollo, dentro del canal también tiene una particular denominación: Perro Verde.

Consultado sobre el motivo detrás de ese apodo, Vignolo no dio demasiadas vueltas y explicó que tiene que ver con su personalidad y sus preferencias lejos de los estudios de televisión. “Soy raro. No me gustan las fiestas, no me gusta donde hay mucha gente, no me gusta”, contó.

Su respuesta generó una inmediata identificación de Pergolini, quien terminó abrazándolo en medio de las risas. Así, lo que comenzó como una broma sobre una supuesta particularidad física terminó convirtiéndose en una charla sobre los rumores, las cargadas entre compañeros y algunas características personales que explican por qué, para su entorno, el Pollo también es un Perro Verde.