"Se toman todo a chiste": Arruabarrena se calentó con el plantel de Boca tras el título y criticó el festejo con baldazo

La consagración de Boca desató una marea de festejos tanto en el verde césped como en la intimidad del plantel, pero no al propio DT le cayó simpática la alegría desbordada de sus jugadores. Lejos de sumarse a la euforia generalizada, Rodolfo Arruabarrena salió con los tapones de punta a cuestionar los modos del equipo y se tomó muy a mal la escena del tradicional baldazo de agua, marcando un fuerte contrapunto.