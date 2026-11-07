"Se toman todo a chiste": Arruabarrena se calentó con el plantel de Boca tras el título y criticó el festejo con baldazo
El entrenador del xeneize no ocultó su malestar por las formas de celebración y disparó contra la falta de seriedad en el vestuario.
La consagración de Boca desató una marea de festejos tanto en el verde césped como en la intimidad del plantel, pero no al propio DT le cayó simpática la alegría desbordada de sus jugadores. Lejos de sumarse a la euforia generalizada, Rodolfo Arruabarrena salió con los tapones de punta a cuestionar los modos del equipo y se tomó muy a mal la escena del tradicional baldazo de agua, marcando un fuerte contrapunto.
Con el rigor que lo caracteriza, el "Vasco" no dejó pasar la oportunidad para marcar la cancha sobre lo que espera de sus dirigidos. En medio de los festejos, el técnico dejó en claro su fastidio con una dinámica que consideró desmedida o fuera de lugar, exigiendo mantener la serenidad y la compostura sin importar la magnitud del logro obtenido.
Rigor táctico y debate en el vestuario
La reacción del entrenador cayó con peso en el búnker xeneize, abriendo un debate sobre los límites entre el desahogo de un campeonato y la disciplina que demanda el cuerpo técnico. Mientras un sector de la tribuna respalda la línea dura y la exigencia permanente del DT, la frescura de los festejos en las redes expuso las diferencias de criterio sobre cómo se debe celebrar un título en el fútbol actual.
Lo cierto es que la postura de Arruabarrena sacudió la trastienda del campeón. Fiel a su estilo de no regalar nada ni en las buenas, el entrenador volvió a poner sobre la mesa la importancia del respeto institucional y la concentración, dejando en claro que en su Boca la exigencia no se negocia ni siquiera con la copa en la mano.
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