La revelación de la hija de Guillermo Francella en medio de los rumores de separación

Después de las especulaciones y los intercambios de palabras entre el hermano del actor y la prensa, quien se molestó por la noticia, fue Yoyi quien habló con el móvil de Intrusos a la salida de su programa de streaming. Con una sonrisa y sin esquivar al periodista, la también actriz reveló la situación familiar que afecta a los Francella.

yoyi francella

El descargo de la hija de Guillermo Francella

“Estamos todos bien. La verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo grande de algo que es normal. Somos una familia hermosa, tenemos contacto y eso es lo importante. Nosotros estamos bien, mi papá está bien y mi mamá también”, afirmó Yoyi Francella, confirmando la separación.

“Sé que es tu trabajo y este es el mío. No tengo ganas de esconderme porque no es nada malo, es un tema de ellos y lo importante es que estemos bien todos”, expresó la hija del actor. Además, destacó: “Ustedes nos conocen desde hace mucho tiempo, pero no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos nos dieron una crianza y una infancia bastante privada. Creo que hay que hablar hasta donde uno quiera y poner el límite. Soy celosa de mi intimidad”.

Cuando se le preguntó sobre su tío y sus insultos a Paula Varela, Yoyi Francella comentó: “Él no está acostumbrado a todo esto. Es la persona más buena y graciosa de este mundo, lo amo. Le ponen una cámara y se pone nervioso, creo que es por eso, nada más”.