A qué hora se estrena la temporada 4 de "El encargado" en Disney+
La cuarta temporada de "El encargado", con Guillermo Francella nuevamente al frente, llegará a Disney+ este 1 de mayo. Conocé todos los detalles.
Este viernes 1 de mayo oficialmente vuelve "El encargado" a Disney+. Protagonizada por Guillermo Francella, la serie contará con una nueva temporada donde todo cambiará para Eliseo. Según se reveló, la nueva edición revelará partes de su historia que aún son desconocidas. Estas mismas profundizarán en la mirada singular que le permite ver más allá y manipular a todos a su antojo.
Sin embargo, y como resulta de costumbre para Disney+, la que se titula como la temporada final de "El Encargado" tiene un horario específico de lanzamiento. Lo cierto es que, al igual que el resto de sus producciones, la plataforma ya confirmó en qué hora se podrán ver los nuevos episodios.
Los detalles de la nueva temporada de "El encargado"
Fecha de estreno: 1 de mayo
A qué hora estrena: Si bien no hay confirmación oficial, los lanzamientos de Disney suelen ocurrir entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana, horario argentino, por lo que se espera que con esta serie suceda lo mismo.
Sinopsis oficial de "El encargado": Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder. En esta nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano ( Gabriel Goity), amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?
Tráiler oficial de "El encargado"
Cuál será el personaje de Luis Brandoni
La cuarta temporada de "El encargado" ya tiene fecha confirmada para el 1º de mayo a través de la plataforma Disney+. En esta nueva etapa, el personaje de Guillermo Francella alcanza la cima del poder, codeándose con la élite política y económica del país, aunque deberá enfrentar una conspiración que busca su caída. En este contexto, Luis Brandoni tendrá una aparición breve pero significativa a modo de cameo, interpretando a el Polaco.
Mariano Cohn y Gastón Duprat, los cerebros detrás de este éxito, recordaron al actor con profunda emoción en una charla con el diario El País. Los directores destacaron el vínculo personal que lograron forjar: "Fuimos amigos de Beto en la última etapa de su vida. Para nosotros era un prócer como artista: había protagonizado las que nosotros consideramos que son las mejores películas argentinas de todos los tiempos".
Para los realizadores, la pérdida trasciende lo profesional y toca fibras íntimas de nuestra identidad cultural. "Lo vamos a recordar a partir de los trabajos que disfrutamos juntos. Para nosotros es el último de una estirpe argentina", manifestaron, resumiendo el sentir de una industria que hoy despide a uno de sus mayores referentes, cuya huella será, sin dudas, imborrable.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario