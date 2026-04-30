Se estrenó "El Encargado", temporada 4: ¿muere el personaje de Guillermo Francella?
La exitosa serie llegó a Disney+ con sus nuevos episodios y el misterio está instalado en si es o no el final de "Eliseo" en "El Encargado".
La cuarta temporada de "El Encargado" ya se encuentra disponible en Disney+. Sin embargo, esta vuelta no es como las anteriores: el clima de "despedida" que rodeó la promoción de la serie ha sembrado la duda sobre el destino final del portero más famoso de la Argentina.
Es que fue la misma promoción de la plataforma la que insistió en este concepto, incluyendo gráficas impactantes donde se veía al personaje de Guillermo Francella en un ataúd.
En estos nuevos capítulos, Eliseo alcanza la cima del poder, convirtiéndose en la persona más influyente del país. Pero el éxito trae enemigos: una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), amenaza con llevarlo a la ruina.
El duelo entre ambos promete cruzar todos los límites, con un Eliseo que juega a todo o nada, poniendo incluso en riesgo su propia vida. La pregunta que desvela a los fans es inevitable: ¿Será este el final de Eliseo?.
No obstante, la última promoción de la serie, sin entrar en spoilers, lanza una advertencia enigmática: "Incluso el final… puede no ser el final".
"El Encargado: 4: un elenco de lujo y una sorpresa post-créditos
La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, mantiene su sello de comedia ácida y suma incorporaciones de peso como Arturo Puig. Además, cuenta con participaciones especiales de figuras como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Claudia Fontán y Norman Briski, entre otros.
Para quienes devoren la temporada completa, hay un dato clave: el episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos que podría ser fundamental para entender el futuro de la historia.
Con las cuatro temporadas ya disponibles en la plataforma, solo queda descubrir si la promoción fúnebre de Disney fue una estrategia de marketing o si realmente estamos ante los últimos pasos del icónico encargado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario