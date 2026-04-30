Se estrenó "El Encargado", temporada 4: ¿muere el personaje de Guillermo Francella?

No obstante, la última promoción de la serie, sin entrar en spoilers, lanza una advertencia enigmática: "Incluso el final… puede no ser el final".

"El Encargado: 4: un elenco de lujo y una sorpresa post-créditos

La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, mantiene su sello de comedia ácida y suma incorporaciones de peso como Arturo Puig. Además, cuenta con participaciones especiales de figuras como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Claudia Fontán y Norman Briski, entre otros.

Para quienes devoren la temporada completa, hay un dato clave: el episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos que podría ser fundamental para entender el futuro de la historia.

Con las cuatro temporadas ya disponibles en la plataforma, solo queda descubrir si la promoción fúnebre de Disney fue una estrategia de marketing o si realmente estamos ante los últimos pasos del icónico encargado.