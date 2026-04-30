Cuántos capítulos tiene "El Encargado", temporada 4.

La sorpresa post-créditos y el elenco de "El Encargado" 4

Con la confirmación de que son 7 episodios, los creadores Mariano Cohn y Gastón Duprat incluyeron un elemento clave para los fans: el último capítulo guarda una sorpresa después de los créditos.

El elenco de esta temporada marca el regreso de figuras como Manuel Vicente y Gastón Cocchiarale, además de participaciones especiales de:

Arturo Puig (como el Presidente).

Luis Brandoni (el Polaco).

Benjamín Vicuña .

Claudia Fontán y Norman Briski.

Para celebrar el lanzamiento, desde este jueves y hasta el 3 de mayo, los fanáticos pueden visitar una estatua de Eliseo instalada en las Barrancas de Belgrano.

El monumento estará disponible de 11 a 19 horas, permitiendo a los seguidores de la serie tener un encuentro cercano con el personaje antes de descubrir si los 7 capítulos recientemente estrenados marcan, efectivamente, su despedida definitiva.