Cuántos capítulos tiene "El Encargado", temporada 4
La nueva serie de Guillermo Francella ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+. Todos los detalles.
Tras meses de especulaciones y una campaña promocional que jugaba con la idea de la muerte del protagonista, Disney+ despejó las dudas este este jueves 30 de mayo con el lanzamiento de la cuarta temporada de "El Encargado", la serie protagonizada por Guillermo Francella.
El estreno no solo confirmó el destino de Eliseo, sino que terminó con la incertidumbre sobre la extensión de esta entrega: se trata de una temporada de 7 capítulos, todos ya disponibles en la plataforma.
La promoción de la serie había generado desconcierto entre los seguidores al presentarla como "la despedida" e incluso mostrar imágenes de Eliseo en un ataúd. Esta ambigüedad alimentó teorías sobre si el personaje de Guillermo Francella moriría en su enfrentamiento final contra su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity).
En esta etapa, Eliseo alcanza la cima del poder y se codea con la élite, pero la trama advierte que el duelo entre los protagonistas cruzará todos los límites, poniendo en juego su propia vida. Sin embargo, la gacetilla oficial mantiene el suspenso al afirmar que, en la vida de este encargado, "incluso el final… puede no ser el final".
La sorpresa post-créditos y el elenco de "El Encargado" 4
Con la confirmación de que son 7 episodios, los creadores Mariano Cohn y Gastón Duprat incluyeron un elemento clave para los fans: el último capítulo guarda una sorpresa después de los créditos.
El elenco de esta temporada marca el regreso de figuras como Manuel Vicente y Gastón Cocchiarale, además de participaciones especiales de:
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Arturo Puig (como el Presidente).
Luis Brandoni (el Polaco).
Benjamín Vicuña.
Claudia Fontán y Norman Briski.
Para celebrar el lanzamiento, desde este jueves y hasta el 3 de mayo, los fanáticos pueden visitar una estatua de Eliseo instalada en las Barrancas de Belgrano.
El monumento estará disponible de 11 a 19 horas, permitiendo a los seguidores de la serie tener un encuentro cercano con el personaje antes de descubrir si los 7 capítulos recientemente estrenados marcan, efectivamente, su despedida definitiva.
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