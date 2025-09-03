La revelación que hizo Juan Alberto Mateyko sobre su exposa Naanim Timoyko: qué dijo

“Ese fin de semana lo pasé acá en casa muy cuidada y muy mimada. Siempre en la familia fue así. Entonces, entiendo la preocupación de Juan, porque él vivió experiencias muy desagradables conmigo cuando yo estuve enferma. Él siente todavía que soy muy frágil y de alguna manera me halaga el hecho de que esté pendiente de qué me pasa. Porque eso habla del cariño que hay en la familia”, resaltó el gesto de su exmarido.

“¿Vos pensás que él te sigue amando, Naanim? ¿Mateyco sigue enamorado de vos?“, indagó. ”No lo sé. Él dice que no y yo estoy con otra persona que merece todos mis respetos. Estamos juntos desde hace 11 años“, afirmó, para después referirse al conflicto actual. “Creo que este es el primer chisporroteo. Se cruzaron otra vez cuando a mí me operaron de vesícula, que fueron los dos a verme y cuando salí de la sala de operaciones me los encontré charlando. Yo creo que más que un chisporroteo son puntos de vista”, reflexionó.

Luego reveló que: “Juan fue el amor de mi vida. Fue el padre que yo elegí para mis hijos. Es indudable. Yo no sé si hubiera podido formar una familia con otra persona. Una familia así”.

“Sus declaraciones me parecen tiernas porque a pesar de todo lo que pasó durante tantos años, me parece tierno que él reaccione ante algo que él considera que está mal”, señaló, hacia el final de la entrevista.