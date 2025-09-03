Netflix: la película española que atrapa a todos los usuarios por su trama

La película se estrenó en 2018 en cines y, desde su llegada al catálogo en marzo de 2019, se convirtió en una de las más buscadas por los fanáticos del suspenso. Lo que la hace especial es que no se queda en el cliché del thriller: muestra el lado humano del dolor, la frontera difusa entre la justicia y la venganza y la intensidad de las decisiones que cambian vidas para siempre.