Netflix: la película española que atrapa a todos los usuarios por su trama
Una historia de venganza, dolor y justicia por mano propia se transformó en uno de los grandes éxitos de Netflix. Esta película española es de esas que te mantienen al borde del sillón de principio a fin.
Entre los títulos más comentados de la plataforma, esta producción dramática no para de sumar reproducciones y recomendaciones. Se trata de una historia oscura y atrapante que tiene como protagonista a José Coronado, uno de los actores más reconocidos de España. Su papel, cargado de tensión y emoción, logra transmitir a la perfección la desesperación de un padre frente a la injusticia.
La película se estrenó en 2018 en cines y, desde su llegada al catálogo en marzo de 2019, se convirtió en una de las más buscadas por los fanáticos del suspenso. Lo que la hace especial es que no se queda en el cliché del thriller: muestra el lado humano del dolor, la frontera difusa entre la justicia y la venganza y la intensidad de las decisiones que cambian vidas para siempre.
Con una duración de 1 hora y 43 minutos, este drama dirigido por Miguel Ángel Vivas es perfecto para un fin de semana de cine en casa. Sus escenas son directas, crudas y con una narrativa que no da respiro. Por eso, no sorprende que los usuarios la califiquen como una de las producciones más potentes que ofrece Netflix en este género.
De qué trata "Tu hijo"
La historia sigue a Jaime Jiménez, un cirujano que ve cómo su vida cambia drásticamente cuando su hijo es brutalmente atacado a la salida de una discoteca. El joven queda en estado vegetativo y, al ver que la justicia no actúa con la rapidez ni la firmeza necesarias, el protagonista decide tomar el control.
A partir de allí, la trama se convierte en una búsqueda implacable de justicia por mano propia, con Jaime dispuesto a descubrir la verdad y enfrentarse a los responsables del ataque. El espectador acompaña cada paso de este descenso hacia la venganza, que plantea dilemas éticos y emocionales.
Reparto de "Tu hijo"
La película cuenta con un elenco de primer nivel, que acompaña a Coronado en esta intensa historia:
José Coronado (Jaime Jiménez)
Ana Wagener (Carmen)
Asia Ortega (Sara)
Pol Monen (Marcos)
Ester Expósito (Andrea)
Trailer de "Tu hijo"
