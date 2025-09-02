Los audios de Karina Milei: el fuerte descargo de Mario Pergolini por el "caso de censura previa"
El conductor de El Trece reveló que en el programa le notificaron que no podía hablar del tema que involucra a la hermana de Javier Milei y realizó un duro descargo.
En el marco del escándalo de audios de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, que sacude al Gobierno; y la consecuente medida judicial que prohibe su difusión, el conductor de Otro Día Perdido, Mario Pergolini, realizó un contundente descargo repudiando la disposición.
El conductor de El Trece arrancó el monólogo de su programa recordando que "la Justicia ordenó que se dejen de difundir los audios de Karina Milei", y reveló: "Y me acaban de notificar del canal que no podemos hablar del tema, que no se pueden pasar".
En esta línea, Pergolini repasó la noticia de la semana, que tiene que ver con la prohibición de reproducir audios protagonizados por la funcionaria, quien en grabaciones de Diego Spagnuolo aparece señalada por recibir presuntamente coimas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Justicia, recientemente, prohibió la difusión de estas grabaciones tras el pedido del Gobierno, que denuncia ser víctima de una supuesta operación de inteligencia ilegal.
"Ante un caso de corrupción gravísimo, ¿qué importa la privacidad de Karina?. Este es un tema de Estado. No es que en estos audios se estaban diciendo cosas lindas de Alberto Fernández", cuestionó el conductor, que recordó que "el juez Maraniello que está tan preocupado por la privacidad, tiene seis denuncias por abuso sexual".
En el marco de su descargo, Pergolini sostuvo que "la Constitucional dice que no puede haber censura previa", por lo que consideró que "esto también garantiza que si uno quiere pasar estos audios, después se tienen que hacer responsable de lo que dice".
Del mismo modo, el animador señaló que "en nombre de la censura previa se han hecho barbaridades", por lo que exigió que "tiene que ver con la libertad" y pidió: "Desde ningún medio tenemos que soportar que pase. Está mal".
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario