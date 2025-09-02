Los audios de Karina Milei: el fuerte descargo de Mario Pergolini por el "caso de censura previa"

En el marco de su descargo, Pergolini sostuvo que "la Constitucional dice que no puede haber censura previa", por lo que consideró que "esto también garantiza que si uno quiere pasar estos audios, después se tienen que hacer responsable de lo que dice".

Del mismo modo, el animador señaló que "en nombre de la censura previa se han hecho barbaridades", por lo que exigió que "tiene que ver con la libertad" y pidió: "Desde ningún medio tenemos que soportar que pase. Está mal".

mario pergolini