Tras las lluvias vuelve el frío polar a Buenos Aires con un abrupto descenso de temperaturas: cuándo repuntan
El AMBA espera por marcas cercanas a 0 grados para los próximos días, con la llegada de una nueva ola de frío polar. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de las lluvias que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el fin de semana, llegó un abrupto descenso de las temperaturas y se espera por una nueva, y quizás última, ola de frío polar, con marcas cercanas a los 0 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las recientes precipitaciones que se dieron casi en coincidencia con el Día de Santa Rosa de Lima derivaron en un notable descenso térmico: mientras la semana pasada transcurrió con marcas agradables y casi primaverales, volvió el fresco al AMBA, y todavía queda lo peor para las próximas jornadas.
De esta manera, el SMN prevé un miércoles con niebla en las primeras horas y cielo entre mayor y parcialmente nublado, junto con temperaturas de entre 7 y 20 grados, en la previa al regreso de la ola polar.
Cuándo llega la ola polar y cómo siguen las temperaturas en el AMBA
De acuerdo con el ingeniero Eduardo Rollero, "luego de las lluvias, regresa el frío polar a partir del miércoles, con posibles heladas".
Al respecto, el SMN prevé que el jueves ya tenga temperaturas cercanas a los 0 grados, haciéndose sentir ese descenso térmico. Se anticipa una jornada con cielo algo nublado, una mínima de 3 y una máxima de 12.
El viernes podría ser la jornada más fría de la semana en el AMBA, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 de máxima.
El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
