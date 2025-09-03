Licha López rompió el silencio tras su separación de Mica Tinelli: qué dijo
A tres semanas de confirmarse su ruptura con la hija de Marcelo, el futbolista le respondió a Juan Etchegoyen por qué se separó. Los detalles.
El futbolista Licha López rompió el silencio tras su separación de Mica Tinelli y reveló los motivos que llevaron a la ruptura. A tres semanas de que la noticia se hiciera pública, el jugador del Belgrano de Córdoba conversó con el periodista Juan Etchegoyen para aclarar la situación y contar la verdadera motivación que tuvieron ambos para tomar esta decisión.
En el programa, Etchegoyen reveló que, a pesar de que la separación se había rumoreado por días, López había mantenido un perfil bajo hasta ahora. "Hablé con Licha que siempre es muy generoso y me contó un poco lo que ocurrió en la relación que terminó hace pocas semanas con Mica", explicó el conductor.
El principal motivo de la ruptura de Licha López y Mica Tinelli: la distancia entre ambos
Según lo que contó el conductor, López confesó que el inicio fue difícil, pero que ahora se encuentra mejor. "La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años pero ahora estoy mejor. Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón", afirmó durante su entrevista.
El futbolista fue contundente al revelar la razón de la separación: "La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo". La declaración sorprendió a Etchegoyen, quien comentó lo curioso de la situación, ya que la pareja se separó justo cuando el futbolista se instaló en Argentina, después de haber jugado en distintos países del mundo sin que la relación se viera afectada.
En tanto, en lo que respecta a la relación que tienen actualmente, el jugador contó que quedó todo muy bien entre ambos y se respetan mucho. Aún así, por el lado de Mica, ella no brindó declaraciones al respecto más que confirmar que momentáneamente no se encuentra más en pareja.
