Licha López rompió el silencio tras su separación de Mica Tinelli: qué dijo

El futbolista fue contundente al revelar la razón de la separación: "La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo". La declaración sorprendió a Etchegoyen, quien comentó lo curioso de la situación, ya que la pareja se separó justo cuando el futbolista se instaló en Argentina, después de haber jugado en distintos países del mundo sin que la relación se viera afectada.