Evelyn Botto rompió el silencio tras los dichos de Sofía Aldrey y confirmó su relación con Fede Bal: "Hay..."

Cuando le consultaron si en algún momento había pasado algo entre ellos, Botto fue contundente: “No, nada. En esa época cero”. Finalmente, se refirió al presente y aclaró los rumores: “Están hablando de romance y hay tantos grises en el medio. Hay un mundo. Realmente no hay mucho más. Fue una salida, nada más. Estamos los dos solteros. No hay ningún tipo de obligación ni exclusividad, cada uno puede hacer lo que quiera”.

Sofía Aldrey se refirió a Evelyn Botto, quien seria la nueva pareja de su ex, Fede Bal

La ex pareja de Fede Bal habló sin filtro este lunes en LAM sobre el hijo de Carmen Barbieri y apuntó con una indirecta hacia Evelyn Botto, quien sería la actual pareja del actor. “Ella siempre lo persiguió”, afirmó.

La conversación se dio luego de que el cronista Santiago Riva Roy le preguntara por el supuesto romance entre Bal y la locutora.

“Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó Aldrey. Y sumó: “De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”.

¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, relató, dejando en claro que la historia no es nueva.

Más adelante, la joven aclaró su postura respecto a las relaciones y dejó en evidencia sus límites personales. “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.

“Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”, comentó. A lo que Aldrey respondió entre risas: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”.