La salud de Jorge Lanata: le encontraron una trombosis y su ex desmintió a Ángel de Brito

No sé qué significa oficial para el. Yo no tengo por qué mentir. Es cierto solo parte lo que contó, está sin respirador en este momento, y hablando, no existe tal sepsis, esto es lo que pasó ayer explicado sin morbo ni dramatismo. https://t.co/OZV0SQCtrT — Sara Stewart Brown (@Kiwita) December 4, 2024

Fue Sara Stewart Brown, la madre de Lola Lanata y ex pareja de Jorge quien habló a través de sus redes sociales: "No sé qué significa oficial para él. Yo no tengo por qué mentir. Es cierto solo parte lo que contó, está sin respirador en este momento, y hablando, no existe tal sepsis, esto es lo que pasó ayer explicado sin morbo ni dramatismo", dijo. Su comentario hizo referencia a un tweet de Pablo Montagna quien aclaró: "Le hicieron una tomografía y le encontraron un poco de líquido en la panza, así que le hicieron una punción y le dejaron un drenaje".

En tanto, en "Desayuno Americano", comentaron de último momento que Lanata ahora padece una trombosis y que fue descubierta en las últimas horas. "Hay dos noticias para contar de lo que está pasando ahora en el Hospital Italiano. Es frágil la salud de Jorge Lanata porque le detectaron una trombosis en las últimas horas", comienzan diciendo. Luego, continúan: "Al cuadro que viene presentando de varios días con fiebre, se suma esto. Pero es bueno que pasó la noche sin fiebre, a pesar de un cuadro de infección general". A su vez, en el programa de Pamela David, lanzaron algunos detalles de cómo podría ser el avance del periodista en las próximas horas.