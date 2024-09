La tranquila respuesta de Nancy Dupláa a la crítica que le hizo Alfredo Casero

Qué le respondió Nancy Dupláa a Alfredo Casero

Luego de esto, la actriz sostuvo que "no le importaba" lo que dijo su colega sobre mandarla a actuar a barrios de bajos recursos, que no quiere seguir alimentando esta supuesta guerra. "No importa. La idea es no seguir enemistándonos y desde los medios ayudar a poner un poco de paz entre nosotros mismos y no ir a buscar a Alfredo a que diga estas cosas que se exacerba y que él tiene la necesidad de comunicarlo y comunicarlo de esta manera", explicó.

Tal es así que, después, Nancy Dupláa ahondó en esto y destacó que la forma de expresarse que tiene Alfredo Casero "es su forma de ser". En ese sentido, la actriz cerró: "A él le hace bien, necesita hacerlo evidentemente. Tiene la necesidad imperiosa de comunicar y de comunicar de esa forma. Pero también está el otro lado que lo exacerba y lo pincha para que reviente por el aire y para que este circo romano tan convulsionado siga metiendo leña al fuego".