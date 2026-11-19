Al mismo tiempo, reconoció que actuar ante audiencia que en buena medida no es su público habitual resulta algo nuevo y desafiante. Para sortear esa barrera y captar la atención de quienes no la conocen, explicó que apuesta por ir directo al punto tanto en su propuesta como en la selección de canciones, buscando un repertorio conciso y envolvente que logre atrapar a quienes están del otro lado.

"Trato de ir al hueso con todo lo que decida hacer, con las canciones, con el repertorio, trato de que sea lo más conciso y envolvente posible", sentenció la cantante.