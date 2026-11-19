La Valenti palpitó en exclusiva su show en el Pop Fest: "Voy a ir al hueso"
En exclusiva con minutouno.com, la artista contó cómo se prepara para el Pop Fest y reveló su estrategia para conquistar a un público nuevo.
De cara a su participación en el Pop Fest, la cantante La Valenti habló en exclusiva con minutouno.com sobre las sensaciones de enfrentarse a un escenario de festival y el desafío de conectar con espectadores que quizás la escuchan por primera vez. La artista formará parte de la propuesta musical que reunirá a una audiencia diversa y familiar en la previa del evento.
El festival se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Parque Norte y reunirá a una constelación de artistas de diversos géneros y generaciones, compartiendo grilla con figuras como Juanes, Coti, Estelares, Ángela Leiva, La Delio Valdez, Yami Safdie, Conociendo Rusia y Turf, entre otros.
Durante la charla exclusiva con este medio, la cantante reflexionó sobre la dinámica particular de los encuentros multitudinarios, donde el clima es distinto al de un recital propio y la conexión debe construirse desde el primer minuto.
El desafío de conquistar a un público nuevo en la Pop Fest
Consultada sobre sus expectativas frente a un marco variado y familiar, La Valenti fue clara respecto a su postura ante este tipo de convocatorias: sostiene que en los festivales no conviene generar expectativas previas sobre la reacción de la gente, sino enfocarse en entregarse sobre el escenario y buscar la manera de conquistar a los presentes.
"En los festivales nunca se espera nada del público, solamente hay que entregarse y, bueno, intentar conquistarlos de alguna forma. Pero no es tu público en algún punto, entonces... no, es extraño, es nuevo, es un desafío, digamos", reflexionó la arista.
Al mismo tiempo, reconoció que actuar ante audiencia que en buena medida no es su público habitual resulta algo nuevo y desafiante. Para sortear esa barrera y captar la atención de quienes no la conocen, explicó que apuesta por ir directo al punto tanto en su propuesta como en la selección de canciones, buscando un repertorio conciso y envolvente que logre atrapar a quienes están del otro lado.
"Trato de ir al hueso con todo lo que decida hacer, con las canciones, con el repertorio, trato de que sea lo más conciso y envolvente posible", sentenció la cantante.
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