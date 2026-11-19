A partir de allí, su carrera fue creciendo con participaciones en distintos géneros y formatos. En el universo de las telenovelas estadounidenses interpretó dos personajes en Days of Our Lives: Ben Welch, en 1984, y el sacerdote Father Louis, entre 2014 y 2018, con un total de 30 episodios. También formó parte de Santa Barbara y General Hospital.

En el horario central de la televisión, tuvo un papel recurrente en la ficción policial JAG y participó de la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger, emitida entre 2010 y 2011. Su recorrido incluyó además apariciones en títulos populares como Friends, Quantum Leap, Will & Grace, CSI, Nip/Tuck, Weeds, Scandal, Castle, Hawaii Five-0 y NCIS.

En la pantalla grande, uno de sus trabajos más recordados fue el del capitán Tom Fuller en S.W.A.T. (2003), película en la que compartió escenas con Samuel L. Jackson y Colin Farrell. También tuvo una participación en 17 Again.

Sus últimos trabajos y su vínculo con el teatro y la música

Poindexter continuó trabajando hasta sus últimos años. Entre sus apariciones más recientes se encontraron las series Station 19, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1 y The Rookie. Su último trabajo televisivo fue en la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer. Además, al momento de su muerte tenía un proyecto en posproducción, Wine & Whimsy, y estaba involucrado en la serie web independiente Residual.

Su actividad artística no se limitó a la televisión y el cine. También tuvo una presencia activa en el teatro, con participaciones en obras como Fatherland, Boys in the Band y The Night of the Iguana. En ese ámbito, además, se desempeñó como productor y desarrollador de The Cher Show, el musical de Broadway que obtuvo dos premios Tony en 2019.

La música fue otra de sus grandes pasiones. Poindexter fue vocalista de The High Lonesome, una banda de country alternativo que publicó el álbum Feel Free To Do So en 1995.

Con una carrera que atravesó distintas generaciones de la televisión estadounidense, Larry Poindexter dejó una extensa lista de personajes y producciones que dan cuenta de su recorrido artístico.