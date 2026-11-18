Con una franja estimada para las 19 horas, el músico valoró ese momento de la tarde: "Para mí es el mejor horario, donde está toda la gente atenta, distendida, público de todo tipo, yo supongo que van desde niños hasta gente mayor".

Al comparar un recital exclusivo con un festival, graficó el evento como "un gran picnic eterno con canciones, sándwich, comida y familia", donde la banda se presenta ante públicos nuevos o jóvenes que quizás los ven por primera vez, ofreciendo un formato dinámico de entre 50 minutos y una hora centrado exclusivamente en los éxitos más populares.

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30 años de canciones y el próximo disco en puerta

Con una carrera consolidada que supera las tres décadas, Moretti se refirió a la emoción que le genera ver a las nuevas generaciones conectar con los clásicos de la banda, al punto de recibir versiones de escuelas de música clásica u orquestales interpretando temas emblemáticos como Aire.

"Es increíble que niños después de 30 años de carrera todavía tengan cierta conexión con nuestras canciones, está buenísimo, es como muy emocionante", expresó el músico.

Asimismo, reveló cuál es el motor creativo que mantiene unido al grupo a lo largo del tiempo: "No hay otro misterio que las canciones. Si las canciones nos siguen emocionando, siguen convocándonos para que nos juntemos en una sala de ensayo para empezar a gestionar un disco (...) es porque el material de trabajo sigue vivo en nosotros".

En esa línea, confirmó que la banda ya tiene fecha para entrar a grabar su próximo material discográfico el próximo 20 de enero.

De Parque Norte a La Trastienda: el cierre del año

De cara al show del 5 de diciembre en el Pop Fest, Moretti anticipó que el público se encontrará con un repaso infalible por los grandes éxitos de la banda: "Son 12, 14 canciones de las más conocidas de Estelares. Van a estar todos los hits: Un Día Perfecto, Aire, Ella, Hijo, Es el Amor, Solo por Hoy, Alas Rotas, Ríos de Lava".

Por último, el músico se refirió al tradicional cierre de año que realizarán el 27 de diciembre en La Trastienda, un ciclo bautizado como Constelación de Canciones que convoca al núcleo más fiel de los fanáticos: "Son shows donde tocamos la mayoría de las canciones que no están en el repertorio habitual de la banda. Los hits pasan a un segundo orden y se toca otro tipo de canciones que habitualmente no llevamos de gira".