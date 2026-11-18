Manuel Moretti palpitó la llegada de Estelares al Pop Fest: "Con las canciones más conocidas"
El líder de Estelares dialogó en exclusiva con minutouno sobre el festival del 5 de diciembre en Parque Norte, los 30 años de la banda y los proyectos.
A pocos días de uno de los grandes encuentros musicales de la temporada, Manuel Moretti, líder y voz de Estelares, dialogó en exclusiva con minutouno.com para palpitar la presentación de la banda en el Pop Fest, el festival que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Parque Norte.
El megaevento reunirá a una constelación de artistas de diversos géneros y generaciones, compartiendo grilla con figuras como Juanes, Coti, Ángela Leiva, La Delio Valdez, Yami Safdie, Conociendo Rusia y Turf, entre otros.
Durante la entrevista, el músico reflexionó sobre el espíritu de los festivales, el valor de la vigencia tras tres décadas de trayectoria, el vínculo intergeneracional con sus canciones y los preparativos para el cierre de año que tendrá la banda tanto en el escenario de Parque Norte como en su tradicional concierto en La Trastienda.
El formato festival Pop Fest y un cruce generacional único
Consultado sobre lo que significa participar de un evento con tanta diversidad de estilos, Moretti destacó la dinámica relajada que propone este tipo de encuentros masivos y celebró la oportunidad de compartir espacio con colegas de su misma generación y con aquellos con los que nunca antes había coincidido en un mismo line-up.
"Con todos hemos tocado y está buenísimo, pero hoy decía que con quien nunca hemos tocado en un festival es con Juanes", resaltó el cantante sobre el desembarco en Parque Norte.
Con una franja estimada para las 19 horas, el músico valoró ese momento de la tarde: "Para mí es el mejor horario, donde está toda la gente atenta, distendida, público de todo tipo, yo supongo que van desde niños hasta gente mayor".
Al comparar un recital exclusivo con un festival, graficó el evento como "un gran picnic eterno con canciones, sándwich, comida y familia", donde la banda se presenta ante públicos nuevos o jóvenes que quizás los ven por primera vez, ofreciendo un formato dinámico de entre 50 minutos y una hora centrado exclusivamente en los éxitos más populares.
30 años de canciones y el próximo disco en puerta
Con una carrera consolidada que supera las tres décadas, Moretti se refirió a la emoción que le genera ver a las nuevas generaciones conectar con los clásicos de la banda, al punto de recibir versiones de escuelas de música clásica u orquestales interpretando temas emblemáticos como Aire.
"Es increíble que niños después de 30 años de carrera todavía tengan cierta conexión con nuestras canciones, está buenísimo, es como muy emocionante", expresó el músico.
Asimismo, reveló cuál es el motor creativo que mantiene unido al grupo a lo largo del tiempo: "No hay otro misterio que las canciones. Si las canciones nos siguen emocionando, siguen convocándonos para que nos juntemos en una sala de ensayo para empezar a gestionar un disco (...) es porque el material de trabajo sigue vivo en nosotros".
En esa línea, confirmó que la banda ya tiene fecha para entrar a grabar su próximo material discográfico el próximo 20 de enero.
De Parque Norte a La Trastienda: el cierre del año
De cara al show del 5 de diciembre en el Pop Fest, Moretti anticipó que el público se encontrará con un repaso infalible por los grandes éxitos de la banda: "Son 12, 14 canciones de las más conocidas de Estelares. Van a estar todos los hits: Un Día Perfecto, Aire, Ella, Hijo, Es el Amor, Solo por Hoy, Alas Rotas, Ríos de Lava".
Por último, el músico se refirió al tradicional cierre de año que realizarán el 27 de diciembre en La Trastienda, un ciclo bautizado como Constelación de Canciones que convoca al núcleo más fiel de los fanáticos: "Son shows donde tocamos la mayoría de las canciones que no están en el repertorio habitual de la banda. Los hits pasan a un segundo orden y se toca otro tipo de canciones que habitualmente no llevamos de gira".
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