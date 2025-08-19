La verdadera razón por la que Pampita volvió con Martín Pepa: todos los detalles
Juan Etchegoyen reveló que la modelo y el polista tuvieron una charla con una promesa de por medio. Los detalles de su reconciliación.
La reconciliación entre Pampita y el polista Martín Pepa ha sido tema de conversación en el mundo del espectáculo, y en las últimas horas se conocieron detalles que explican la segunda oportunidad que se dio la pareja. El periodista Juan Etchegoyen, en su programa reveló los pormenores de la vuelta al amor.
Etchegoyen contó que la reconciliación fue impulsada por un gesto de Pepa, quien le pagó un vuelo en business a la conductora para que se encontraran. El periodista reveló que el polista le hizo una promesa clave a Pampita, lo que la motivó a viajar sin dudar.
“Lo que me dicen a mí es que hubo una charla entre la pareja donde Martín Pepa le dijo algo así como ‘he tomado la decisión de tratar por todos los medios de estar físicamente más tiempo con vos’ y eso a Carolina le gustó porque fue lo que los llevó a la ruptura”, afirmó.
El comunicador agregó que la distancia fue el principal detonante de la separación, una versión que incluso la amiga de Pampita, Puli Demaria, había confirmado previamente. “Pepa le hizo la promesa a Carolina de estar más tiempo juntos y a ella eso le gustó mucho, por eso viaja ella sin dudar”, aseguró.
Sin embargo, el colega se mostró escéptico sobre la durabilidad del romance. A su parecer, la promesa de Pepa podría estar motivada por un factor inesperado: los celos. El periodista especuló que el polista decidió recuperar a Pampita después de verla de fiesta con otros hombres hace algunas semanas. "A mí me contaron que los amigos le decían ‘como la dejaste ir’ y él termina tomando esta decisión", comentó.
El conductor también puso en duda la viabilidad del compromiso de Pepa, ya que la promesa no implica que él viaje menos, sino que la pareja podría hacer más "escapadas". Etchegoyen manifestó sus dudas sobre si la relación a distancia podría funcionar a largo plazo. "Tampoco imaginen a Caro viajando siempre y es ahí donde a mí me cuesta creer que esto dure, ojalá me equivoque", concluyó.
