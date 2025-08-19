Lizy Tagliani contra Lucas Bertero: volvió a faltar a la audiencia y se complica su situación
La conductora expresó su pesar por la decisión del periodista de no presentarse, por tercera vez consecutiva, a la convocatoria del juzgado que interviene en la causa.
Lizy Tagliani continúa firme con la denuncia judicial contra Lucas Bertero, en el marco de las fuertes acusaciones que meses atrás lanzó Viviana Canosa en su contra. Al salir de la audiencia conciliatoria, la conductora confirmó la ausencia del periodista por tercera vez y lamentó que ni siquiera haya enviado a su abogado.
Consultada por el cronista de Lape Club Social, Lizy reflexionó sobre la actitud de Bertero: "Lo lógico es que cuando lo que decís es verdad, vengas y des la cara. O sí es mentira, vengas y te retractes y pidas disculpas". Y agregó: "Es muy fácil difamar y parece que es muy complicado encontrar una respuesta al porqué de esa difamación".
En la puerta de los tribunales de Lomas de Zamora, Tagliani volvió a ratificar la ausencia del periodista: "No se presentó, es la tercera vez que ha sido citado y no se presentó ninguna de las veces". Además, aclaró: "Esta vez fue notificado bajo responsabilidad, pero tampoco. Así que ahora vamos a esperar, si todo sale bien, que se fije una sentencia para el juicio o debate oral".
La conductora también se encargó de diferenciar la actitud de Bertero de la de Viviana Canosa: "No se presentó ella, pero sí se presentó a su abogado", lo que evidenciaría una intención de esclarecer la situación.
Posteriormente, detalló las características de la demanda y recordó cuáles fueron los detonantes de la denuncia: "Lo que estamos tramitando acá es querella, no es un juicio civil, la querella es Penal". Y amplió: "Es en relación a la falsa denuncia, a la mentira, en relación a lo que afecta a mi imagen, a que me acusen de chorra, de haberle robado a la clientela, de haber relatado un episodio de un robo en televisión. En relación a eso y a todo lo que es de público conocimiento que se ha dicho de mí".
Finalmente, la conductora se refirió al impacto que tuvieron las declaraciones de Bertero y Canosa en su vida personal y familiar: "Lo que han hecho me ha dañado muchísimo. Me afectó muchísimo en mi cotidianeidad, en mi trabajo, en mi vida personal, en mi familia, han afectado a todos mis seres queridos, a mi hijo, a mi marido, y a mí".
