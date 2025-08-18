¿Volvió el amor? Pampita y Martín Pepa estarían reconciliados
A menos de un mes de confirmar su ruptura, la modelo y el polista tuvieron un reencuentro en Estados Unidos. Los detalles de su reconciliación.
A pesar de que su historia parecía haber llegado a su fin, Pampita y Martín Pepa sorprendieron al mundo del espectáculo con una reconciliación que ilusionó a sus fanáticos. A pocas semanas de que se conociera la noticia de su separación, el programa Desayuno Americano confirmó que la modelo y el polista decidieron darse una nueva oportunidad. El amor, una vez más, volvió a imponerse.
El periodista Luis Bremer fue el encargado de dar la primicia, mostrando las pruebas de la reconciliación: una serie de imágenes captadas por la fotógrafa Agustina Lacroze en los Hamptons, Estados Unidos. En las postales, se puede ver a la pareja caminando de la mano por el campo de polo, a Pampita celebrando un triunfo de Pepa con otros jugadores, y en un momento más íntimo, a la modelo observándolo atentamente mientras jugaba.
Estas fotos rápidamente se viralizaron en las redes, impulsadas por cuentas como la de Marcia Friciotti, conocida como Gossipeame, y la modelo Pilar Telechea. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y alegría, como "Qué hermosa su sonrisa. Se nota que está feliz con él" y "Si Pampa lo quiere, lo tiene", demostrando el entusiasmo por esta segunda vuelta del romance.
Para entender el revuelo, es necesario recordar el contexto de su reciente ruptura. La noticia de la separación se conoció el pasado 21 de julio, tras ocho meses de relación. El periodista Gustavo Méndez dio la primicia, y Ángel de Brito la confirmó, precisando que la pareja se había distanciado el 9 de julio.
La noticia tomó por sorpresa a todos, ya que solo unas semanas antes, la pareja había sido vista de vacaciones en California, disfrutando juntos del Día de la Independencia de Estados Unidos. Las fotos de ese viaje, donde se los veía sonrientes y enamorados, no daban indicios de una posible ruptura.
El romance también había estado en el centro de la atención por otro motivo: un misterioso anillo de gran tamaño que Pampita lució en su dedo anular durante una velada en Miami Beach. La joya desató rumores de un inminente compromiso o boda, aunque la modelo mantuvo el hermetismo y nunca confirmó ni desmintió las especulaciones.
Ahora, con la reconciliación confirmada y registrada en imágenes, los seguidores de la pareja celebran esta nueva oportunidad. La pareja, lejos de ocultarse, permitió que los fotógrafos captaran cada momento, regalando al público la prueba de que el romance sigue vivo.
