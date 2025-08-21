Sorpresa en Telefe: por qué hoy jueves no dan La Voz Argentina
El canal de las pelotas volvió a introducir un cambio en la programación que afecta al reality de canto y generó bronca en los televidentes. Los motivos.
Los fanáticos de La Voz Argentina deberán tener paciencia, ya que Telefe volvió a decidir que el programa no salga al aire este jueves, marcando el segundo jueves consecutivo en el que el reality de canto es levantado de la grilla, generando bronca en los fans.
Mientras los participantes se encuentran inmersos en la emocionante etapa de "Los Knockouts", el ciclo se ve interrumpido nuevamente. Esta decisión, aunque ya se había visto la semana pasada, ha generado cierto malestar entre los seguidores que esperan seguir de cerca la competencia.
En esta etapa, en la que los jurados enfrentan a dos integrantes del equipo para que cada uno cante una tema diferente, los coach siguen achicando sus teams rumbo a lo que será la siguiente fase. De esta manera, el programa recibe presentaciones realmente espectaculares, mientras mantiene sus buenos niveles de audiencia.
En tanto, desde hace unas semanas, Telefe decidió sumarle un día más a La Voz Argentina en su programación. Mientras habitualmente iba de domingo a jueves, ahora también sale los viernes, por lo que tras la ausencia de este jueves, los fans podrán seguir los "Knockouts" antes de lo previsto.
Por qué no dan La Voz Argentina este jueves
El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre Libertad y River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores, tal cual ocurrió hace una semana.
El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21.30 horas, coincidiendo con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.
De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario