Sorpresa en Telefe: por qué hoy jueves no dan La Voz Argentina

Por qué no dan La Voz Argentina este jueves

El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre Libertad y River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores, tal cual ocurrió hace una semana.

El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21.30 horas, coincidiendo con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.

De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.