La primera sanción a Independiente tras los incidentes en el partido ante Universidad de Chile

Horas después de una noche cargada de violencia, la primera medida contra Independiente llegó desde el ámbito judicial: se trata de la clausura de la Tribuna Sur Alta, el sector donde se desataron los disturbios más fuertes. Según informó el periodista Germán García Grova, esta fuerte decisión busca “resguardar la escena y obtener la mayor cantidad de pruebas posibles” para la investigación de todo lo que sucedió en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.