Exparticipante de La Voz Argentina estalló con denuncias tras su eliminación: "Modificaron..."
Martín Guerrero, del Team Miranda!, no logró avanzar a la próxima instancia e hizo una fuerte acusación.
La Voz Argentina sigue transcurriendo con normalidad, sin embargo, en las últimas horas estalló una nueva polémica y está dando de qué hablar. Es que un ex participante hizo una fuerte denuncia contra el reality y desató todo tipo de comentarios.
Se trata de Martín Guerrero, de 41 años, que quedó eliminado del concurso este martes 19 de agosto luego de enfrentarse a Josué Cordero en la etapa de los knockouts. Al parecer, el concursante no quedó conforme con la decisión que tomaron sus coaches de Miranda!.
"Yo también me sorprendí muchísimo, por qué lo que se emitió realmente no pasó en ese momento", comenzó el cantante en diálogo con Ecuavisa y sumó: "Producción cortó mucho de lo que pasó, casi no hubo devoluciones. Quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire".
"En ese momento ellos se pararon de sus sillas, se fueron con el coach invitado y debatieron qué hacer, cuando regresaron no dieron argumentos musicales válidos", continuó Martín.
Acto seguido, agregó indignado: "Se tomaron decisiones con corazón más que con razón y hasta cierto punto se justifica, porque me di cuenta que habían manipulado mucho las voces, tanto la de él como la mía". Por último, el ex integrante del team Miranda cerró: "Ya hay una desigualdad ahí y no es tan subjetivo"
Hasta el momento, nadie del programa se expresó al respecto, pero las declaraciones del ex participante resonaron en las redes sociales e hicieron que muchos fanáticos del programa opinen al respecto.
Cazzu incomodó a un participante de La Voz Argentina con una inesperada pregunta
La última semana de Knockouts de La Voz Argentina trajo un momento inesperado y divertido, protagonizado por la co-coach Cazzu. Durante los ensayos, la artista sorprendió a Thomas Dantas, uno de los participantes del equipo de Luck Ra, con una pregunta personal que se volvió viral en las redes.
El episodio ocurrió en el marco del duelo entre Dantas y Francisco González, conocido como Cacush. Después de que Dantas deslumbrara con su actuación, Cazzu se dirigió a él con una pregunta directa: “¿Estás soltero vos?”. El participante, sorprendido y sonrojado, respondió con humor: “Ay, ay, ay. Que me lo digas vos…”. La artista, conocida como La jefa del trap, aclaró rápidamente que era una broma y agregó: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”.
A lo que el concursante, aún divertido, le respondió: “Me porto bien”. Tras el momento de distensión, los dos concursantes se enfrentaron en el escenario. Cacush interpretó “Aquellas pequeñas cosas”, una canción muy personal para él, mientras que Dantas se lució con “You are the reason”, un tema que le permitió mostrar su versatilidad artística.
La calidad de ambas presentaciones hizo que la decisión fuera sumamente difícil. Cazzu destacó el desempeño de los dos participantes. Sobre Thomas, dijo que la canción le “queda perfecta”. En cuanto a Francisco, comentó que conectó con él “de una forma distinta a la de la última vez”. La dificultad de la decisión llevó a Luck Ra a proponer un giro inesperado: le pidió a Cazzu que fuera ella quien tomara la responsabilidad de elegir al ganador del duelo.
A pesar de que Cazzu bromeó con que esa era la tarea de su compañero, la buena onda entre ambos se hizo evidente. Después de un breve intercambio, La jefa del trap anunció la decisión del equipo: “Decidimos que Thomas sigue en su team Luck Ra”. Con esta elección, Dantas se aseguró un lugar en la siguiente etapa, mientras que Francisco González, que había sido parte del equipo de Lali Espósito, quedó fuera de la competencia.
Sin embargo, el joven aprovechó su momento para agradecer y aseguró que el programa le dio la visibilidad que buscaba. “Me explotó el Instagram. La exposición que necesitaba la conseguí, y a eso vine”, afirmó.
